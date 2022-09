Furacão Ian deixa um rastro de destruição na Flórida; veja imagens

A passagem do furacão Ian deixou um rastro de destruição pelo sul da Flórida, com cidades sendo “devastadas”, de acordo com o governador Ron DeSantis. Centro urbanos ficaram completamente inundados, regiões ficaram sem energia elétrica e pessoas estão desaparecidas após ao menos um naufrágio ser confirmado na costa do Estado.

“Cape Coral e a cidade de Fort Myer ficaram inundadas e devastadas” disse DeSantis em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 29.

O furacão Ian tocou o solo da Flórida na quarta-feira, 28, trazendo ventos de 185 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA. Durante a noite, ele começou a perder intensidade, sendo rebaixado a furacão de escala 1. Antes, porém, provocou chuvas torrenciais e rajadas de vento potentes, de até 240km/h, provocando uma série de danos de infraestrutura.

A Guarda Costeira dos EUA informou que faz buscas por 20 imigrantes desaparecidos após um naufrágio ao sul da rota do furacão. Três pessoas foram resgatadas e quatro conseguiram nadar até a costa até o último relatório divulgado pelas autoridades

Antes de chegar aos EUA, o Ian devastou o oeste de Cuba, provocando grandes perdas e afetando principalmente a região produtora de tabaco de Vuelta Abajo, entre os municípios de San Luis, San Juan y Martínez e Pinar del Río. A tempestade deve seguir pelo interior da Flórida, emergir sobre o Oceano Atlântico e pode afetar outros Estados, como Geórgia e da Carolina do Sul, segundo previsões do NHC.

Quase dois milhões de residências sem energia elétrica na Flórida, de acordo com site especializado PowerOutage, e muitos condados perto do local em que o furacão tocou o solo ficaram completamente às escuras.

A cidade de Punta Gorda, sul do Estado, tinha alguns poucos edifícios com iluminação, graças a geradores de energia elétrica. Ventos fortes arrancaram os galhos de muitas palmeiras do centro, sacudindo até postes de energia, quando o ciclone ainda estava a cerca de 40 quilômetros da cidade.

Punta Gorda, Florida pic.twitter.com/bG7L9jQzxW — Juan Carlos Pedreira (@juancpedreira) September 28, 2022

Em Naples, no sudoeste da Flórida, imagens do canal MSNBC mostraram ruas completamente inundadas e carros flutuando na correnteza, enquanto em Fort Myers as inundações transformaram alguns bairros em lagos.

Em alguns pontos, as inundações superavam três metros, afirmou o governador do estado, Ron DeSantis. O governador republicano destacou na quarta-feira à noite que Ian “é um dos cinco furacões mais potentes a atingir a Flórida”.

Quase 2,5 milhões de pessoas estavam sob ordens obrigatórias para abandonar alguns condados na costa da Flórida, onde dezenas de abrigos foram preparados.

Storm surge and flooding hit the Bayfront in Naples, Florida as Hurricane Ian approached the state. https://t.co/mfH8OmTcGv pic.twitter.com/jIng8940ju — CBS News (@CBSNews) September 28, 2022

“Esta é uma tempestade sobre a qual falaremos durante muitos anos”, declarou o diretor do Serviço Meteorológico Nacional (NWS), Ken Graham.

Ian, que atingiu Cuba na terça-feira, provocou duas mortes e um corte quase total de energia elétrica na ilha. Na quarta-feira à noite, a energia elétrica foi restabelecida em algumas áreas de Havana e outras 11 províncias, mas não nas três províncias mais afetadas do oeste da ilha./ AFP