Furacão Ian transforma ilha de Sanibel de paraíso em zona de desastre

ILHA DE SANIBEL - Atravessando a ponte vinda do continente, o primeiro vislumbre dos visitantes deste refúgio na Costa do Golfo era muitas vezes o Point Ybel Light, uma torre de ferro construída em 1884, cercada por uma espessa mistura verde de palmeiras e uvas marinhas. O farol sobreviveu ao furacão Ian, mas a tempestade devastou grande parte do resto de Sanibel. Destruiu casas e complexos de apartamentos, matando alguns moradores. Inundou empresas, parques de trailers, condomínios e resorts, cortando energia, água e um trecho da calçada, enchendo ruas com detritos e lama cinza pegajosa. Ninguém sabe quanto tempo levará para a reconstrução.

A ilha era o lar de 6.500 habitantes, mas durante o inverno recebe 20 mil aposentados, turistas e outros residentes sazonais, muitos deles vindos do Centro-Oeste em busca de alívio de climas frios. Os moradores locais listam visitantes famosos, de Denzel Washington a Johnny Depp, de Eric Clapton ao ex-vice-presidente Mike Pence.

Colecionadores de conchas vasculhavam as praias de Sanibel, conhecidas por sua diversidade. Observadores de pássaros frequentavam suas reservas naturais; golfistas, seus resorts. Eles construíram mansões multimilionárias ou compraram casas móveis, depois se juntaram a empresas da Periwinkle Way, Sandbar, Tipsy Turtle e Jerry’s Foods.

Parte da estrada que leva à ilha de Sanibel foi destruída pelo furacão Ian Foto: Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times via AP

Ninguém sabe quanto tempo levará para a reconstrução – muito depende da ponte de cinco quilômetros que as autoridades disseram que não será reparada tão cedo.

Muitos que vivem na ilha foram retirados antes da tempestade e não foram autorizados a voltar. No sábado, o corpo de bombeiros alertou os reclusos que domingo seria o último dia em que seriam levados de suas casas para o serviço de balsa improvisado.

Muitos ficaram na ilha

Ficou claro que alguns ficaram: podiam ser vistos andando de bicicleta para pontos com recepção de celular, para o supermercado ou para a praia para tomar banhos improvisados.

Kyle Sweet, de 51 anos, mora no extremo leste, mas trabalha no oeste, como superintendente do Clube de Golfe Sanctuary. Dirigindo pela rampa de barcos no sábado, ele disse que as linhas de energia do extremo oeste sofreram muito mais danos e provavelmente levariam meses para serem reparadas.

Ao lado da calçada danificada, voluntários levaram balsas e pequenos grupos de moradores se formaram na rampa de barcos, o novo ponto de acesso da ilha. Era uma das poucas áreas em Sanibel com serviço de celular decente. “São todos grandes amigos. Não sei quem vai ficar ou partir”, disse o capitão Paul Primeaux enquanto se sentava.

A Bailey’s Grocery Store & Deli sobreviveu, disse June Bailey, de 84 anos, cuja família construiu a loja em Sanibel em 1800. No sábado, ela estava escoltando seu neto para o continente na balsa, enquanto seus pais passavam mais um dia limpando a casa.

Dylan Stevens, de 13 anos, disse que era aluno da sétima série da Escola Sanibel, mas acrescentou: “Acho que isso não vai funcionar”.

Bailey, uma secretária executiva aposentada que agora hospeda parentes em sua casa em Fort Myers, não tem certeza de quanto tempo levará para reconstruir a ilha. “Só espero que eles se recuperem logo”, disse ela.

Nativos de Yucatán, no México, Flor e Mario Cruz viviam na ilha há 20 anos. Mario, de 60 anos, trabalhava como cozinheiro no restaurante Bubble Room, na vizinha Ilha Captiva. Ele estava vestindo sua camisa preta de trabalho, um dos poucos pertences que conseguiu resgatar. “Jogamos fora quase tudo”, disse ele.

Eles planejavam ficar em um abrigo no continente. Quando um policial de Sanibel chegou com uma equipe de busca e resgate em uma caminhonete para levar o casal para a balsa, Flor Cruz, de 57 anos, brincou: “Para onde vou, Disneylândia?”

“Eu amo o seu espírito”, disse o policial.

“O que eu faço, choro?” disse Mario Cruz, sorrindo com tristeza.

“Eu sei”, disse o oficial, levando-os para o caminhão, “vamos tirá-los desta ilha.” / THE WASHINGTON POST