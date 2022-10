Furacão Ian: veja em imagens a destruição causada nos Estados Unidos

Continua após a publicidade

A passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos deixou, segundo balanço oficial divulgado na terça-feira, ao menos 76 mortos (72 em Flórida e 4 na Carolina do Norte), enquanto os socorristas continuam trabalhando nos bairros cobertos por água, e um rastro de destruição. Os meios de comunicação contabilizam mais de uma centena de mortos.

Centenas de milhares de habitantes da Flórida continuam sem energia elétrica e as autoridades afirmam que serão necessários meses e US$ 50 bilhões, pelo menos, para reconstruir as regiões costeiras devastadas.

Nesta quarta-feira, 5, o presidente Joe Biden visita a Flórida e se reunirá com o governador do Estado, Ron DeSantis, um ferrenho adversário. A chegada do presidente e sua muher, Jill Biden, está prevista para 18H45 GMT (15h45 em Brasília) em Fort Myers, sudoeste do Estado, onde o furacão tocou a terra e causou a maior devastação.

Imagens de satélite mostra praia na Flórida antes e depois da passagem do furacão Ian Foto: AFP PHOTO / Airbus DS 2022

O casal presidencial sobrevoará a região de helicóptero antes de se reunir com políticos locais e moradores, enquanto continuam os esforços de ajuda e começa o processo de reconstrução.

Fort Myers, na Flórida, foi devastada pelo furacão Foto: HANDOUT / Airbus 2022 / AFP

Impactada na quarta-feira da semana passada pelo Ian como furacão categoria 4, a Flórida continua contando os mortos e analisando os danos causados por uma das mais poderosas tormentas que já passaram pelos EUA.

Fort Myers, na Flórida, foi o epicentro do furacão Foto: HANDOUT / Airbus DS 2022 / AFP

Fort Myers, no sudoeste da Flórida, é uma cidade tranquila às margens do Golfo do México, mas se tornou o epicentro da destruição causada pelo furacão. Agora a cidade está quase deserta, percorrida apenas pelos veículos dos serviços de emergência e algumas pessoas que voltam para casa para verificar tudo o que perderam.

Casas foram destruídas ao longo da baía de Fort Myers Foto: HANDOUT / Airbus DS 2022 / AFP

A parte da cidade mais afetada pelo furacão Ian, a beira-mar, na Ilha Estero, é um campo de ruínas.

Bairros inteiros foram destruídos pelo furacão na Flórida Foto: HANDOUT / Airbus DS 2022 / AFP

A polícia impede o acesso a quem não é morador do local, mas um voo de helicóptero permite constatar a magnitude dos danos. Os ventos do furacão destruíram as incontáveis casas de madeira da área; em alguns lugares não se vê nem os escombros, apenas terrenos baldios onde antes havia uma casa.

Em Fort Myers trabalhos pela reconstrução vão levar meses Foto: HANDOUT / Airbus DS 2022 / AFP

Rich Gibboni é um dos moradores que perdeu sua casa. “O segundo andar desabou por causa do vento e o primeiro andar encheu até o teto”, explica ele, resignado. / AFP