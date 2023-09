Furacão Idalia: entenda como as mudanças climáticas agravam tempestades pelo mundo

O furacão Idalia se transformou nesta quarta-feira, 30, em um poderoso furacão de categoria 4, ao se aproximar da costa da Flórida, nos Estados Unidos, e as águas quentes do Golfo do México provavelmente foram responsáveis por fortalecer ainda mais os ventos, que podem atingir entre 209km/h e 251 km/h.

De acordo com o cientista de furacões Haiyan Jiang, da Universidade Internacional da Flórida, duas forças conflitantes – o calor recorde do oceano e a tensão tangencial do vento, este último influenciado pelo El Niño – foram determinantes para o furacão Idalia.

Os meteorologistas estão observando vários fatores, mas o principal deles é a temperatura elevada da superfície do mar no Golfo do México. A região costuma ser quente no final de agosto e os ventos são comuns nesta época do ano.

Furacão Idalia "alimenta-se" das águas do Golfo do México, uma das mais quentes do planeta, e, assim, ganha força rapidamente Foto: NOAA/AP

Mas, neste verão no Hemisfério Norte, a temperatura da superfície do mar está extremamente elevada, muito acima da média. Perto de Cuba, por exemplo, as temperaturas da superfície do mar estavam perto de 30ºC quando o Idália passou pela ilha na segunda-feira.

À medida que a temperatura do oceano aumenta, a quantidade de vapor d’água disponível para a tempestade também aumenta. A física mostra que o ar mais quente pode reter mais vapor de água. Com mais calor e vapor de água na atmosfera, as nuvens aquecem e a tempestade pode girar mais rápido e trazer chuvas mais intensas.

Alguns fatores, no entanto, podem ajudar a enfraquecer um furacão. Um deles é se a tempestade encontrar água fria. Sem água quente como fonte de combustível, o furacão não pode mais se fortalecer. Neste caso, porém, o Golfo do México está excepcionalmente quente.

A tensão tangencial do vento, ou cisalhamento, como os cientistas a chamam, é outro fator importante. O cisalhamento do vento é mudança na velocidade e na direção do vento, o que acaba “deformando” o furacão. A pergunta que todos têm feito é se o cisalhamento do vento será forte o suficiente para conter o calor extremo, e isso não parece estar acontecendo com o Idália.

Ao longo dos últimos anos, pesquisas mostram que a intensidade dos furacões no Oceano Atlântico tem uma tendência crescente à medida que o clima esquenta. Se olharmos apenas para a velocidade do vento, a intensidade média das tempestades não está aumentando. Mas, a intensidade das chuvas cresceu.

Nos últimos 20 anos, a precipitação induzida por ciclones tropicais aumentou cerca de 1,3% ao ano, em média, em todo o mundo e ainda mais no Atlântico, cerca de 1,6% ao ano. O aumento da intensidade das chuvas está associado ao aumento da temperatura da superfície do mar e do vapor de água.

Cada bacia oceânica é muito diferente e há várias razões pelas quais o Oceano Atlântico pode registar uma maior intensificação de furacões. Uma delas é que o Golfo é muito quente, o que o torna uma fonte de fortes furacões. / Com informações das agências AFP e AP