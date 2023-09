ENVIADO ESPECIAL A NOVA DÉLHI - O governo Luiz Inácio Lula da Silva prevê que despesas básicas da organização do G-20 no Brasil sejam de R$ 300 milhões, segundo estimativa inicial. Mas o valor total da presidência brasileira do G-20 deve superar bastante esse montante, segundo fontes envolvidas nos preparativos.

Os ministérios das Relações Exteriores e da Gestão e da Inovação planejam lançar uma licitação global para os serviços de organização do evento em si e fornecimento de estrutura básica para reuniões (mesas, cadeiras e aluguel de espaços); hospedagens para a delegação brasileira e sistema de reservas para as estrangeiras (que deverão custear suas despesas); e transportes (carros e vans para delegações).

Lula durante passagem de comando do G-20 Foto: Ricardo Stuckert/PR

Essa licitação tem como valor de referência cerca de R$ 300 milhões, mas não inclui, por exemplo, outras despesas previstas e consideradas fundamentais, como segurança e eventos culturais.

As despesas estão sendo projetadas prevendo que o País receba até 50 delegações estrangeiras.

O governo quer estimular que os ministérios busquem parcerias com empresas públicas e privadas para cobrir parte dos gastos. Servidores envolvidos na logística do G-20 brasileiro dizem que serão necessários aportes de Estados e municípios para garantir a realização das reuniões ao longo do ano que vem.

A opção do governo foi usar a Central de Compras para essa licitação principal e transferir a cada um dos ministérios a responsabilidade de custear as reuniões dos grupos de trabalho do G-20. Dessa forma, o custo será descentralizado em vez de ser assumido apenas pelo orçamento do Itamaraty. Cada pasta vai realizar ao menos três reuniões.

Ao todo, o governo Lula prevê realizar 100 eventos no País, nas cinco regiões. Ao menos metade delas devem ocorrer no Rio de Janeiro e em Brasília, as duas sedes principais. O Brasil deve promover reuniões em 15 cidades.

O evento mais caro de todos é a Cúpula de Líderes, marcada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio. A principal opção para o evento é o Museu de Arte Moderna (MAM), que precisa ser reformado. Esse custo também vai contar para que as despesas superem os R$ 300 milhões, porque não está previsto na licitação federal.