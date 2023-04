G-7 adverte para “custos severos” para aqueles que ajudem a Rússia na Ucrânia

KARUIZAWA, Japão - Os chefes da diplomacia do G-7 alertaram nesta terça-feira, 18, para “custos severos” para aqueles que ajudam a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia e mostraram uma frente unida face a outro desafio geopolítico na China.

Após dois dias na aldeia japonesa de Karuizawa, os ministros não apresentaram novas medidas contra Moscou, mas prometeram responder àqueles que ajudassem a Rússia a escapar às sanções ou a adquirir armas.

O comunicado que expunha os seus compromissos incluía também palavras fortes destinadas a refrear o que os ministros veem como uma crescente agressividade chinesa e norte-coreana no nordeste asiático. Mas foi a invasão russa da Ucrânia que teve destaque na reunião de três dias da cúpula realizada no Japão.

Em reunião de grandes diplomatas do G-7 no Japão, Ministros declaram que pretendem realizar sanções a países que apoiarem a Rússia em ataques contra a Ucrânia. Na foto representantes do Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália, Canadá, E.U.A e França. Foto: Yuichi Yamazaki/Pool Photo via AP

“Não pode haver impunidade para crimes de guerra e outras atrocidades, tais como os ataques da Rússia contra civis e infra-estruturas civis críticas”, disseram os ministros.

“Continuamos empenhados em intensificar as sanções contra a Rússia, coordenando e aplicando-as plenamente”, disse o comunicado, e apoiaríamos “durante o tempo que for preciso” a Ucrânia, tal como ela própria se defende.

O documento dos ministros das relações exteriores foi preparado como um modelo para ser utilizado pelos líderes globais numa reunião de cúpula do G-7 em Hiroshima no próximo mês, e incluindo temas como o Irã, Mianmar, Afeganistão, proliferação nuclear e outras “graves ameaças”.

Mas destacam-se duas crises: A crescente assertividade, e manobras militares, da China em torno de Taiwan; a democracia autônoma que Pequim reivindica como sua; e a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. A atual ofensiva russa está em sua grande parte paralisada e a Ucrânia se prepara para uma contra-ofensiva, mas há uma preocupação global generalizada sobre as repetidas ameaças do líder russo de utilizar armas nucleares táticas.

“A retórica nuclear irresponsável da Rússia e a sua ameaça de implantar armas nucleares na Bielorrússia são inaceitáveis”, disseram os ministros.

Os enviados do G-7 do Japão, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Itália e União Europeia sublinharam que a sua reunião em Karuizawa marca um momento crucial na resposta do mundo à agressão russa e chinesa, duas crises vistas como desafios à ordem internacional baseada nas regras do pós-Segunda Guerra Mundial. Os esforços globais para enfrentar os assuntos nas Nações Unidas foram entravados pela intransigência chinesa e russa no Conselho de Segurança.

Líderes e ministros dos negócios estrangeiros dos países do G-7, mais recentemente França e Alemanha, concluíram recentemente visitas à China, e há uma preocupação crescente depois de a China ter recentemente enviado aviões e navios para simular um cerco de Taiwan. Pequim tem também acrescentando rapidamente ogivas nucleares, assumindo uma linha mais dura na sua reivindicação ao Mar do Sul da China e pintando um cenário de confronto iminente.

Segundo o grupo, a paz e a estabilidade entre a China e Taiwan no estreito de Taiwan é “um elemento indispensável de segurança e prosperidade na comunidade internacional”, e apelaram à “resolução pacífica das questões transversais do Estreito de Taiwan”.

Em Taiwan, “há uma clara unanimidade na abordagem que estamos adotando”, disse o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken aos jornalistas sobre as suas conversações com outros ministros em Karuizawa.

“O que ouvi foi uma notável convergência sobre as preocupações relacionadas com (a China) e o que estamos fazendo para responder a essas preocupações”, disse ele.

Em resposta, ainda na madrugada desta terça-feira, 18, Pequim acusou os países do G-7 reunidos no Japão de “difamarem e caluniarem maliciosamente a China” após os ministros criticarem as políticas chinesas.

“A reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do G-7 ignorou a posição solene e os fatos objetivos da China, interferiu grosseiramente nos assuntos internos da China e difamou maliciosamente a China”, disse o porta-voz diplomático Wang Wenbin aos repórteres.

Em discussões paradas com os chineses, Blinken disse que os Estados Unidos atribuíram um prêmio à manutenção de canais de comunicação abertos, como o presidente Joe Biden e o líder chinês Xi Jinping concordaram no ano passado.

“A minha expectativa seria que conseguíssemos avançar com isso, mas isso exige que a China deixe claras as suas próprias intenções ao fazer isso”, disse Blinken.

O comunicado instava também a China a “abster-se de ameaças, coerção, intimidação ou uso da força. Continuamos seriamente preocupados com a situação nos mares do Leste e do Sul da China. Não existe base legal para as reivindicações marítimas expansivas da China no Mar do Sul da China, e nos opomos às atividades de militarização da China na região”.

Apesar das indicações, nomeadamente comentários do presidente francês Emmanuel Macron, de que o G-7 está dividido em relação à China, funcionários norte-americanos disseram em Karuizawa que existe uma preocupação partilhada entre as nações do G-7 sobre as ações da China, e um desejo de continuar uma abordagem coordenada no trabalho com Pequim mesmo quando as nações enfrentam a coerção chinesa e as tentativas de diluir ou contornar as regras internacionais em matéria de comércio e trocas comerciais.

A preocupação do Japão com a China pode ser vista nos seus esforços para fazer uma ruptura importante com os seus princípios de autodefesa apenas após a Segunda Guerra Mundial, que incluem trabalho para adquirir capacidades de ataque preventivo e mísseis de cruzeiro.

“Pela primeira vez como G-7, notamos numa declaração o nosso compromisso com uma ordem internacional baseada em regras, livre e aberta e a nossa forte objeção às tentativas unilaterais de alterar o status quo em qualquer parte do mundo”, disse o Ministro das Relações Exteriores japonês, Hayashi, aos repórteres.

Ele disse que o Japão, como único membro do G-7 na Ásia, trouxe um foco para a região Indo-Pacífico.

Além da China, uma preocupação chave é a Coreia do Norte, que desde o início do ano passado testou cerca de cem mísseis, incluindo mísseis balísticos intercontinentais que mostraram o potencial de atingir o continente americano e uma variedade de outras armas de curto alcance que ameaçam a Coreia do Sul e o Japão.

“Exigimos que a Coreia do Norte se abstenha de quaisquer outras ações desestabilizadoras ou provocadoras, incluindo quaisquer outros testes ou lançamentos nucleares que utilizem tecnologia de mísseis balísticos”, disse o comunicado, acrescentando que as ações futuras “devem ser enfrentadas com uma resposta internacional rápida, unida e robusta, incluindo outras medidas significativas a serem tomadas pelo Conselho de Segurança da ONU”.

“É fundamental que as sanções sejam plena e escrupulosamente aplicadas por todos os Estados e que permaneçam em vigor enquanto existirem programas de ADM (armas de destruição maciça) e de mísseis balísticos da Coreia do Norte”, disseram os ministros./AP e AFP