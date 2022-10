G7 tem reunião de emergência após bombardeios russos na Ucrânia

KIEV - Líderes do G7, o grupo dos países mais industrializados no mundo, marcaram uma reunião de emergência nesta terça-feira, 11, para discutir o avanço da guerra na Ucrânia e a nova campanha de bombardeios russos no país do Leste Europeu. A reunião virtual, marcada para o dia seguinte ao ataque massivo, contará também com a presença do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski.

Os principais líderes ocidentais condenaram os ataques russos contra Kiev e outras cidades ucranianas na segunda-feira, prometendo manter o compromisso de auxiliar a defesa da Ucrânia. O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou publicamente que os bombardeios “demonstram a brutalidade” da “guerra ilegal” de Putin, e manteve uma conversa com o presidente ucraniano para oferecer “sistema avançado de defesa aérea”, segundo a Casa Branca.

O gabinete da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, indicou que a líder conservadora vai “pedir aos seus pares que mantenham o rumo” na campanha de pressão contra os russos, enquanto o porta-voz do governo alemão, Steff Hebestreit, declarou que o chefe de governo Olaf Scholz conversou com Zelenski e garantiu “a solidariedade da Alemanha e dos demais países do G7″.

Bombeiros ucranianos lutam contra incêndio após bombardeio em Zaporizhzhia. Foto: Press service of the State Emergency Service of Ukraine via Reuters

As forças russas lançaram mais de 80 mísseis em cidades ucranianas na segunda-feira, 10, de acordo com autoridades de Kiev. Estima-se que 19 pessoas morreram e 105 ficaram feridas durante os ataques, que segundo a ONU poderiam ter violado a lei da guerra. O secretário-geral da organização, António Guterres, afirmou que os ataques são uma “escalada inaceitável da guerra” e instou Moscou a “se abster de qualquer escalada” da violência.

De acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, os bombardeios constituíram uma resposta ao ataque à ponte do Estreito de Kerch, que ligava o território russo à Crimeia. Putin classificou a explosão como um ato de terrorismo e culpou as forças ucranianas, que não reivindicaram o ataque.

Em uma sessão da Assembleia Geral da ONU na segunda-feira para discutir a anexação de quatro regiões da Ucrânia parcialmente ocupadas pela Rússia, o embaixador ucraniano Sergi Kislitsia chamou a Rússia de “Estado terrorista” e disse que sua própria família foi atacada na segunda-feira. “Infelizmente, é difícil pedir uma paz estável e saudável quando há uma ditadura instável e insana em seu bairro”, disse o diplomata.

Após os ataques de segunda-feira, Zelenski alertou Moscou que seu país “não pode ser intimidado” e seu ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, disse que os ataques mostram que a Rússia está “desesperada” após uma série de reveses militares. Putin, por sua vez, alertou que se houver novos ataques, as respostas serão “severas”.

Passo atrás

Logo após a onda de bombardeios russos, o presidente belarrusso, Alexander Lukashenko, um dos poucos aliados do Kremlin, acusou Kiev de preparar um ataque ao seu país, afirmando que a Rússia e Belarus mobilizariam uma força conjunta, sem especificar onde.

Nesta terça-feira, contudo, o ministro da Defesa do país, Viktor Khrenin, recuou do tom de ameaça, e afirmou que o papel dessas tropas será “puramente defensivo”./ Com AFP