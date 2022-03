Garota ucraniana que cantou ‘Let It Go’ em bunker volta a se apresentar em arena lotada na Polônia

Uma menina de 7 anos que cantou “Let It Go”, trilha-sonora do filme da Disney “Frozen”, dentro de um abrigo antiaéreo em Kiev, agora canta para um tipo diferente de público. No domingo, ela, chamada Amelia Anisovich, cantou o hino nacional ucraniano perante milhares de pessoas em uma arena em Lodz, na Polônia, durante um evento para arrecadar dinheiro para apoiar os refugiados - como a própria garota.

Vestindo um vestido folclórico branco bordado com flores vermelhas, brancas e azuis, Amelia ocupou o centro do palco e cantou o hino da Ucrânia, “Ще не вмерла України”, que significa “A Ucrânia ainda não fraquejou”.

Semanas antes, nos primeiros dias da invasão da Ucrânia pela Rússia, ela cantou com a mesma voz clara e aguda, “Не боюсь ничего уже” – russo para “não tenho mais medo de nada” – enquanto explosões podiam ser ouvidas a distância.

O vídeo da interpretação de Frozen foi visto por milhões de pessoas, chegando inclusive ao elenco do filme. “Nós assistimos você”, a atriz e cantora americana Idina Menzel, que fez a voz da personagem Elsa no filme, tuitou no dia 7 de março. Idina compartilhou um clipe da garota e dois emojis de coração, com as cores da bandeira ucraniana.

Amelia Anisovich, ucraniana de 7 anos, performou perante milhares de pessoas no domingo, 20, em concerto em arena da Polônia Foto: Grzegorz Michalowski / EFE

Na Polônia, Amelia mais tarde voltou ao palco para cantar com a performer ucraniana Tina Karol em um cenário de girassóis, a flor nacional da Ucrânia.

De acordo com o canal ITV, o concerto na Atlas Arena em Lodz, “Juntos pela Ucrânia”, foi organizado para arrecadar dinheiro para a Ação Humanitária Polonesa, uma organização sem fins lucrativos que prestou serviços a refugiados ucranianos na fronteira polonesa nas últimas semanas.

O evento arrecadou mais de US$ 380 mil, de acordo com a Associated Press. O canal ucraniano TCH informou que os ingressos para os 10 mil lugares da arena esgotaram.

Mais de 3,5 milhões de ucranianos se tornaram refugiados desde a invasão russa de seu país, de acordo com novos números divulgados nesta terça-feira, 22. Mais de 2 milhões deles fugiram para a Polônia – em alguns casos, sobrecarregando cidades e instituições que não têm capacidade para abrigá-los.

The little girl (Amelia Anisovych) who sang “Let it Go” in a Ukrainian bomb shelter just sang on stage at a charity concert in Poland... pic.twitter.com/JL7Gba6j3Z — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) March 21, 2022

Uma dessas refugiadas é Amelia, que disse à BBC na semana passada que estava na Polônia com a avó. Seu pai ficou na Ucrânia, onde, sob a lei marcial, homens em idade de combate não podem deixar o país. Sua mãe, Lilia, mais tarde se juntou a ela e a avó.

Sobre o desempenho da filha em Lodz, Lilia afirmou à agência de notícias britânica Press Association que estava “orgulhosa”. “Todo mundo estava preocupado que ela ficaria muito preocupada, mas ela se saiu muito bem”, disse ela após o show. “Quando Amelia subiu ao palco, você podia ouvi-la dizer no microfone ‘pesadelo, pesadelo’, mas ela reconciliou [esses] sentimentos e cantou.”

“Sua avó feliz Vera estava assistindo no corredor”, ela também disse à agência de notícias britânica. “Existe uma avó por aí que não ficaria orgulhosa de sua neta naquele momento?” /WASHINGTON POST