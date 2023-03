Gato vira-lata vira principal atração turística de cidade na Polônia

THE WASHINGTON POST - Turistas que chegam à cidade medieval de Szczecin, na Polônia, com frequência visitam seu famoso castelo, o Museu Nacional ou seu maior parque natural. Mas uma nova atração saltou recentemente para o topo das avaliações no Google Maps: Gacek, o gato.

O rechonchudo felino “de smoking” branco e preto se tornou a atração turística mais bem colocada da cidade no mês passado no Google Maps, onde as pessoas deram ao bichano sem dono cinco estrelas em mais de 4 mil avaliações.

“É um gato gorducho e lindo, que merece toda a adoração de seus fãs”, escreveu uma mulher em sua avaliação no Google Maps. “Eu vim de Lancaster, Reino Unido, só para ver o Gacek. Nós conversamos um pouquinho, foi legal”, escreveu um turista que se identificou como Roy. “Valeu a pena viajar três horas para se sentir ignorado por ele. Recomendo”, escreveu outra pessoa.

Gacek, gato de rua que se tornou a estrela de Szczecin, na Polônia Foto: Reuters

Não está claro quantos usuários que postam avaliações realmente visitaram Gacek, nem quantos postam apenas para se divertir. Os internautas têm jogado um jogo de gato e rato com o Google Maps por isso.

Gacek foi removido das avaliações do Google Maps vários dias atrás, mas na terça-feira, o “Kot Gacek” reapareceu sem explicação, apesar de todas as avaliações anteriores terem desaparecido. Os usuários começaram novamente a distribuir constelações em avaliações.

Continua após a publicidade

Um porta-voz do Google afirmou inicialmente que a empresa responderia perguntas do Washington Post sobre por que Gacek foi removido temporariamente como atração, mas acabou não respondendo mais. Não foi a primeira vez que as avaliações sobre Gacek foram retiradas do Google Maps, de acordo com reportagens.

Em uma situação similar à desse gato, uma golden retriever de olhar doce na cidade polonesa de Gdansk também foi avaliada como uma das principais atrações turísticas no Google Maps em 2021, sob o enunciado “A cadela da varanda”. A popular cachorrinha também foi removida do site.

Os avaliadores estão de volta com força total desde o retorno de Gacek, alimentado tanto pela dedicação de seus devotos admiradores quanto pelos caprichos da fama na internet. “Experiência transformadora. Eu recomendo muitíssimo visitar o Kot Gacek”, comentou uma pessoa no Google Maps depois do retorno do gato.

“Talentoso, brilhante, de cair o queixo, impressionante, totalmente singular”, escreveu outro usuário, que qualificou o felino com um botão de atração para a qual não há tempo de espera, mas recomendou reservar horário.

A ascensão de Gacek ao estrelato começou quase três anos atrás, quando uma emissora local de TV especializada em cobertura jornalística, wSzczecinie, postou um vídeo sobre o amistoso gato no YouTube.

Gacek (o nome é pronunciado “Gatsek” e significa “morcego de orelhas longas” em língua polonesa) viveu sem dono na Rua Kaszubska por cerca de sete anos, sempre amigo de todos na vizinhança, de acordo com a reportagem.

Continua após a publicidade

Captura de tela de 18 de março quando quase 3 mil revisores do Google Maps classificaram “Kot Gacek” com cinco estrelas Foto: Google Maps

Alguns donos de lojas notaram a presença de Gacek, construíram uma casinha de madeira para abrigá-lo e começaram a cuidar dele, garantindo que ele fosse bem alimentado, disseram cidadãos locais ao canal de TV. O gato, que é castrado, foi adotado certa vez, mas berrava no meio da noite pedindo para sair de sua casa, de acordo com a reportagem.

O vídeo no YouTube sobre Gacek alcançou 866 mil visualizações, e pessoas começaram a aparecer para tirar fotos dele e acariciá-lo. Fãs de Gacek lançaram recentemente uma conta de Instagram para documentar sua vida, que possui 24 mil seguidores, e uma página de Facebook.

Diana Grabowy afirmou que se inspirou para documentar a vida de Gacek no Facebook depois de ver o felpudo bichano passeando tranquilamente pela rua, dois anos atrás, fazendo pausas para que as pessoas pudessem acariciar seu pelo e admirá-lo.

Apesar de Grabowy viver a cerca de 100 quilômetros de Szczecin, ela disse que agora passa vários dias na cidade semanalmente para ver como Gacek está e se o humor dele permite umas fotos.

Gato sociável

“Ele gosta da companhia das pessoas e permite que elas o acariciem ou simplesmente vigiem seu sono enquanto ele está aconchegado em sua cama”, afirmou Grabowy, de 32 anos, ao Post, em entrevista realizada com a ajuda do Google Translate.

Continua após a publicidade

“Eu decidi criar um blog para as pessoas conhecerem sua situação e apresentá-lo de uma maneira interessante para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecê-lo”, afirmou ela. “Gacek tem uma personalidade fantástica, é muito sociável e carismático”, acrescentou Grabowy. “Ele é um gato que gosta de estar entre as pessoas.”

Gacek foi batizado provavelmente por algum dono de loja na Rua Kaszubska, afirmou Grabowy, notando que várias pessoas expressaram desejo de adotar o corpulento bichano ao longo dos anos.

“Infelizmente, ele não permite que ninguém o adote — ele prefere viver no lugar dele no meio da cidade”, afirmou ela. “Muita gente viajou longas distâncias para encontrá-lo e interagir com ele, mas ele é feliz onde está.”

O maior problema para Gacek não são seus “paparazzi”, são as pessoas que ignoram pedidos para não alimentá-lo, afirmou Grabowy, explicando que um aviso instalado em cima de sua casinha instrui as pessoas a deixar guloseimas embaladas com os proprietários de uma loja nas proximidades, que enchem a cumbuca do gato de manhã e à noite.

Felino 'de smoking' branco e preto se tornou a atração turística na Rua Kaszubska, em Szczecin Foto: Diana Grabowy

O aviso também pede para as pessoas não acariciarem Gacek se ele estiver tirando uma soneca dentro da casinha. O Google Maps listou o ponto turístico “Kot Gacek” como “Aberto 24 horas”, mas isso não é verdade. “Ele é um bicho urbano, não se incomoda com o barulho da cidade, mas precisa de seu momento de sossego”, afirmou Grabowy.

A cidade, que tem 400 mil habitantes, se chamou Stettin no passado e foi parte da região então conhecida como Prússia. Catarina, a Grande nasceu lá, em 1729.

Continua após a publicidade

Alguns usuários do Google Maps parecem mais interessados em fazer comentários a respeito do gato — chamado certas vezes de “Rei da Rua Kaszubska” — do que nos locais históricos na cidade, mesmo que alguns comentários exagerados sejam mera piada.

Uma pessoa escreveu que viajar para Szczecin para ver o gato foi a realização de um sonho de vida. “Foi um momento fenomenal. Nada jamais poderá se comparar a essa experiência com Gacek”, escreveu uma pessoa antes que as avaliações iniciais desaparecessem do Google Maps. “Já posso morrer feliz, sabendo que cumpri a missão da minha vida.”

“Voei de Oslo com escala em Gdansk para ver Gacek”, comentou outra pessoa. “Como esperado, ele não me deu nenhuma atenção, o que tornou a experiência totalmente plena. Se eu pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, no mesmo instante eu iria voando alimentá-lo.”

Outras pessoas notaram que esperam colocar uma viagem para Szczecin em sua lista de destinos. “Eu certamente o visitaria, mas vivo no Canadá”, comentou uma mulher de Manitoba sobre Gacek na página de Facebook de Grabowy. “Estou saindo para pescar no gelo. Vou pescar um peixe bem gostoso para você.”

Alguns seguidores de Gacek ofereceram dinheiro para a construção de um abrigo maior para ele, e Grabowy afirmou que agora está considerando uma iniciativa de arrecadação de recursos para a principal atração de Szczecin. “Damos nosso melhor para cuidar dele da melhor maneira que conseguimos”, afirmou Grabowy. “Ele é um gato maravilhoso, e eu espero que ele continue entre nós por muitos anos.” / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO