Conflito em Gaza é um fracasso moral e político; leia análise

THE NEW YORK TIMES - A decisão mais importante que Israel terá de tomar nos próximos dias é a de continuar a atacar Gaza. Deverá empreender uma invasão terrestre com a duração de um mês? Continuará com os bombardeios aéreos em grande escala? Permitirá a entrada de combustível em Gaza para manter os hospitais funcionando?

Durante a última semana que passei fazendo reportagens em Israel e na Cisjordânia, tentei ouvir e aprender. Por isso, deixem-me compartilhar as razões pelas quais acredito que um dia olharemos para trás e veremos um profundo fracasso moral e político.

Mas deixem-me começar por alguém inteligente que tem uma opinião diferente.

Ehud Barak, antigo general israelense, ministro da defesa e primeiro-ministro, sabe mais sobre os desafios militares de enfrentar Gaza do que quase todo o mundo. Em 2009, supervisionou uma grande ofensiva terrestre contra o Hamas. Fui a sua casa em Telaviv e ficamos no seu escritório, rodeados pela sua coleção de caricaturas emolduradas que o ridicularizavam - ele tem uma pele grossa - enquanto ele argumentava a favor de uma invasão terrestre como única forma de esmagar o Hamas.

Ehud Barak, ex-primeiro-ministro de Israel, em Tel Aviv Foto: William Keo/The New York Times

“Não há outra forma senão enviar muitas dezenas de milhares de botas para o terreno”, disse, mas reconheceu que seria uma tarefa prolongada e sangrenta. O presidente da Comissão Europeia estima que há probabilidade de 50% de que isso conduza a uma guerra com o Hezbollah no norte do país, para além do risco de ataques das milícias do lado sírio dos Montes Golã e de graves perturbações na Cisjordânia.

Barak também alertou para o fato de que, após alguns meses, quando Israel estiver pronto para se retirar de Gaza, poderá ter dificuldade em entregar o território a outra pessoa. Mas é concebível que Israel possa encontrar uma força árabe multilateral para tomar conta de Gaza e que essa força possa eventualmente transferir o controle do território para a Autoridade Palestina. No geral, considera que é possível a Israel destruir a maior parte das capacidades do Hamas, estabelecer uma zona interditada ao longo da fronteira e se libertar da situação.

Pela minha parte, estou cético quanto à possibilidade de a invasão ou a transferência de poder correrem bem, em parte porque já observei muitas operações militares que começaram de forma otimista e acabaram em pântanos sangrentos. Mas Barak também fez uma observação importante: Israel vai finalmente acabar com a política do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu de apoiar o Hamas.

O quê? Israel apoiou o Hamas?

Sim, durante o governo de Netanyahu, Israel aprovou a transferência de bilhões de dólares do Qatar para Gaza - destinados a cobrir despesas como salários e custos de energia - mas alguns fundos chegaram à ala militar do Hamas, informou o Ha’aretz.

O objetivo de Netanyahu, segundo Barak e outros, era apoiar o Hamas de modo a enfraquecer a rival Autoridade Palestina e minar qualquer possibilidade de uma solução de dois Estados. “Aqueles que querem frustrar a possibilidade de um Estado palestino devem apoiar o fortalecimento do Hamas e a transferência de dinheiro para o Hamas”, disse Netanyahu em 2019.

Essa tábua de salvação monetária para o Hamas agora certamente será cortada, e isso pode prejudicar a organização tanto quanto qualquer número de bombas.

Trabalhadores de Gaza, presos na Cisjordânia, rezam juntos no Complexo Recreativo de Ramallah em 24 de outubro de 2023 Foto: William Keo/The New York Times

Israel tem o direito de se defender e de atacar alvos militares em Gaza, e deve ser exercida uma forte pressão internacional sobre o Hamas para que liberte os reféns. As minhas reportagens em Gaza ao longo dos anos convencem-me de que os próprios habitantes de Gaza estariam muito melhor se o Hamas pudesse ser afastado. Alguns liberais americanos não apreciam o quão repressivo, misógino, homofóbico e economicamente incompetente o Hamas é em Gaza, para não falar da sua longa história de ataques terroristas a Israel. Tudo isto explica porque muitos habitantes de Gaza estão fartos do Hamas.

“O Hamas gasta dinheiro para construir túneis e não para investir nas pessoas”, disse uma mulher de Gaza. Estava presa em Jerusalém, onde seu filho recebia tratamento contra um cancro em um hospital palestino.

O desespero em Gaza, disse ela, é tal que há anos alguns jovens sonham simplesmente em tornar-se “mártires” e ganhar honra matando israelenses. “Em Gaza, não há esperança”, disse ela. “Não há vida, não há nada que nos permita viver em Gaza. A única coisa que as pessoas podem fazer é se tornarem mártires”.

A mulher, que não vou identificar por receio de retaliação por parte do Hamas, diz que é contra a morte de civis de ambos os lados. Diz que agora chora todos os dias ao acompanhar os bombardeios em Gaza e se pergunta se o marido e os outros filhos sobreviverão. Seu filho com cancro estava sentado a alguns metros de distância, assistindo vídeos no celular da mãe, e eu olhei para ele para ver o que estava vendo.

Era o TikTok do seu bairro sendo bombardeado.

Estava colado à tela enquanto os vídeos mostravam áreas do tamanho de vários campos de futebol perto da sua casa transformadas em escombros. As imagens de satélite mostram outras grandes áreas também pulverizadas. Ninguém sabe quantas pessoas estão presas nos escombros, mas alguns habitantes de Gaza disseram que ouviram gritos vindos do interior de edifícios que desabaram. Não dispõem de equipamento adequado para resgatar as pessoas, por isso os gritos vão parando e o mau cheiro aumenta.

Apesar da sua própria oposição ao Hamas, a mulher disse que a raiva pelos ataques israelenses irá provavelmente aumentar o apoio ao Hamas no território.

Uma jovem bem-educada de Gaza, Amal, disse, por WhatsApp, que a maioria das vítimas que conhecia era de civis, e parecia cheia de desespero. “Os bombardeios constantes me fazem sentir como se já não fosse humana, como se as nossas almas não significassem nada”, disse. ”Estamos sendo massacrados”.

Uma jovem de 16 anos de Gaza deixou esta mensagem, transmitida pela Save the Children: ”É como se estivéssemos pagando mais por um pecado que não cometemos. Sempre estivemos com a paz e sempre estaremos”.

Num momento em que Israel se prepara para intensificar a guerra, há dois argumentos a serem considerados. O primeiro é pragmático: poderá um cerco e uma invasão terrestre em grande escala conseguir eliminar o Hamas?

Sou cético e, quando ouço os defensores de uma invasão falarem em eliminar o Hamas, tenho a mesma sensação de afundamento que tive quando ouvi os falcões em 2002 e 2003 prometerem alegremente libertar o Iraque. Só porque seria bom eliminar um regime brutal não significa que isso seja facilmente exequível; os Talibã podem confirmar isso.

Palestinos procuram por sobreviventes em escombros após bombardeios de Israel em Khan Younis, no sul de Gaza, dia 26 de outubro de 2023 Foto: Yousef Masoud/The New York Times

As respostas à questão de saber quem assumirá o controlo de uma Gaza devastada após meses de guerra também me parecem demasiadas incertas. Não será o Egito, disse o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Nabil Fahmy.

“Não consigo imaginar nenhuma força internacional pronta para tomar conta do que resta lá”, disse Fahmy. Ele considera improvável que uma invasão israelense destrua o Hamas e é mais provável que inflame o radicalismo em Gaza. Ele afirma que o presidente Joe Biden, dos EUA, prejudicou a posição americana na região devido à sua aparente indiferença pelas vidas palestinas.

O segundo prisma através do qual devemos considerar a guerra de Gaza é moral, pois temos valores e interesses. Daqui a décadas, quando olharmos para trás, para este momento, suspeito que serão os fracassos morais que mais poderemos lamentar - a incapacidade de alguns na esquerda (e de muitos no mundo árabe) para condenar os bárbaros ataques de 7 de outubro contra os israelenses e a aceitação por parte de tantos americanos e israelenses de que inúmeras crianças e civis têm de pagar com as suas vidas aquilo que Netanyahu descreveu como a “poderosa vingança” de Israel.

Quando os judeus israelenses foram questionados numa pesquisa sobre se o sofrimento dos civis palestinos deveria ser levado em conta no planejamento da guerra em Gaza, 83% responderam “de jeito nenhum” ou “nem tanto”. Não posso deixar de sentir que, embora digamos que todas as vidas têm o mesmo valor, o presidente Biden também deu grande prioridade às crianças israelenses em detrimento das crianças de Gaza.

Dou grande crédito a Biden por ter deslocado prontamente dois grupos de porta-aviões para a região, para ajudar a dissuadir o Hezbollah ou outros de se juntarem à guerra. A Casa Branca fez bem em condenar as mensagens “grotescas” e “antissemitas” em algumas universidades. E a compaixão de Biden pelas vítimas dos ataques do Hamas foi tão sentida que ele acumulou capital político em Israel - mas até agora não aproveitou para conseguir uma ajuda significativa para Gaza.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o que chamou de “claras violações do direito internacional humanitário que estamos assistindo em Gaza”. A administração Biden, que no contexto da Ucrânia fala constantemente do direito internacional, vetou uma resolução do Conselho de Segurança que pedia pausas humanitárias para a entrega de ajuda.

Todos os relatos que ouvi de Gaza na semana passada, incluindo diretamente de pessoas que desprezam o Hamas, sugerem que o número de civis mortos foi horrível. Um indicador é o fato de que pelo menos 53 membros do pessoal das Nações Unidas foram mortos até agora, incluindo professores, um engenheiro, um psicólogo e um ginecologista. Mais de 20 jornalistas também foram mortos, e um correspondente da Al Jazeera perdeu a mulher, o filho, a filha e o neto num ataque aéreo.

E agora o sofrimento em Gaza está destinado a piorar muito mais.

Isto deve-se em parte ao fato de os hospitais estarem quase sem diesel e Israel não permitir a entrada de combustível no território. Compreendo a razão: o Hamas poderia usar para seus ataques contra os israelenses. Um porta-voz militar israelense também disse que os alarmistas das Nações Unidas podem estar exagerando sobre a escassez.

No entanto, se os hospitais não tiverem combustível e não puderem utilizar geradores, os bebês nas incubadoras podem morrer, bem como as pessoas que necessitam de diálise ou de cirurgias. Cerca de 50 mil mulheres grávidas em Gaza correrão riscos maiores se os hospitais não puderem recebê-las.

“Estamos à beira do colapso”, disse Philippe Lazzarini, que dirige a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos, a maior agência de ajuda em Gaza.

O médico Hussam Abu Safiya, responsável em Gaza pelo grupo de ajuda MedGlobal, disse que “quando o combustível acabar, este hospital vai se tornar rapidamente em uma vala comum”.

Devido ao cerco, Gaza também vai ficar sem insulina e sem anestésicos, segundo o Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde.

Fadi Abu Shammalah, que trabalha em Gaza com uma organização da sociedade civil chamada Just Vision, visitou os Estados Unidos neste ano a convite do Departamento de Estado, supostamente por ser visto como uma potencial ponte entre culturas. “Eu amo vocês”, disse ele por telefone, referindo-se aos americanos. ”Vocês são tão gentis comigo.”

Eu agradeci, mas lembrei que também estamos fornecendo algumas das bombas lançadas perto dele. Ele respondeu que duvidava que os americanos que tanto admirava compreendessem como é que a guerra estava se desenrolando contra os civis.

“É uma guerra contra o Hamas, de fato?”, perguntou. “Ou é contra os meus filhos?” Disse que, à medida em que as bombas caíam, tentou acalmar seus filhos aterrorizados dizendo-lhes que, se conseguissem ouvir as explosões, estavam a salvo; são as bombas que nunca ouvimos que nos matam. O tiro saiu pela culatra; quando se fez silêncio, as crianças temeram que estivessem prestes a ser destruídas.

“Uma das razões pelas quais os ataques de 7 de outubro foram tão horríveis foi o fato de homens adultos terem chacinado crianças”, disse Sari Bashi, da Human Rights Watch. “Mas os homens adultos estão massacrando crianças todos os dias em Gaza, lançando bombas sobre suas casas.”

Israel enfrenta um desafio angustiante: um território vizinho é governado por terroristas bem armados que cometeram atrocidades inimagináveis e pretendem cometer mais. Agora abrigam-se em túneis debaixo de uma população de mais de 2 milhões de pessoas. É um pesadelo. Mas a questão deve ser a seguinte: que políticas reduzirão o risco e não o inflamarão, respeitando o valor intrínseco da vida palestina e da vida israelense?

As pessoas responderão a esta pergunta de formas diferentes e eu não tenho a pretensão de ter todas as respostas. Mas penso que um dia olharemos para trás com horror, tanto para a carnificina do Hamas em Israel como para o quadro de sofrimento cada vez pior em Gaza, do qual somos cúmplices.