Gaza: uma fábrica de terrorismo

Na manhã de sábado, 7 de outubro, mais de 1.500 terroristas palestinos invadiram Israel da Faixa de Gaza em uma onda de assassinatos pelas cidades, vilarejos e kibutzim israelenses ao longo da fronteira. Enquanto alguns esquadrões começaram a massacrar centenas de jovens pacíficos num festival de música, dezenas de gangues lançaram-se numa fúria assassina de casa em casa, massacrando indiscriminadamente crianças, pais, avós, torturando, decapitando, incendiando e saqueando, sequestrando civis, semeando devastação e sofrimento numa região inteira em apenas algumas horas.

Estes acontecimentos terríveis são claramente crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Eles evocam para muitos as imagens trágicas da erradicação dos Yazidis pelo Estado Islâmico (ISIS) na área de Sinjar, no Norte do Iraque, em 2014. O ISIS e o Hamas partilham de fato a mesma ideologia islâmica radical, o mesmo desprezo pela vida humana, a mesma atitude extremamente violenta e meios bárbaros para alcançar seus objetivos.

A maioria dos terroristas invadiu Israel numa missão suicida. Eles perpetuaram os seus crimes com conhecimento de causa, presumindo que não voltariam vivos, mas convencidos de que o brutal assassinato de judeus abriria as portas do paraíso para eles. Notavelmente, a carta fundadora do Hamas enfatiza explicitamente a sua agenda antissemita que visa o extermínio dos judeus. O que vimos no sábado foi a implementação clara daquilo que os apoiantes do Hamas desejam.

Tanques israelenses se encaminham para a fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza Foto: Ohad Zwigenberg/ AP

Os terroristas que atacaram israelenses no fim de semana representavam apenas uma pequena parte dos membros ativos do Hamas (e da Jihad Islâmica Palestina), que construíram um exército completo de terroristas, recrutados na sua grande maioria no seio da população de Gaza, que, em sua maioria, demonstra apoio à liderança do Hamas.

Em 2005, Israel retirou-se totalmente da Faixa de Gaza, entregando as chaves à Autoridade Palestina. Nas eleições realizadas nos territórios palestinos em 2006, os cidadãos de Gaza votaram esmagadoramente no Hamas, permitindo assim a violenta tomada total da Faixa de Gaza, em 2007. Nos últimos 18 anos, o povo de Gaza cresceu e alimentou o monstro do Hamas, que canalizou todos os seus recursos para o esforço militar destinado a destruir Israel, em vez de desenvolver a Faixa e cuidar do seu bem-estar e prosperidade. Os apoiadores do Hamas na Faixa de Gaza não acreditam na democracia e nas liberdades civis. O seu credo não é o diálogo e o compromisso, mas a imposição do seu caminho obscuro através da violência e do terror.

A maioria dos terroristas de sábado tinha vinte e poucos anos, tendo crescido durante os últimos 18 anos, os quais o Hamas governou a Faixa de Gaza. Eles receberam a sua educação nas suas escolas, mesquitas e instituições sociais. Os terroristas foram criados sob constante exposição ao incitamento incessante ao assassinato de judeus e israelenses, incluindo o incentivo ao terrorismo, a glorificação dos terroristas e a recompensa financeira dos agressores e das suas famílias. Fotografias de Gaza mostram frequentemente cidadãos cantando a sua alegria e distribuindo doces após ataques contra israelenses. Mesmo nos últimos dias, muitos habitantes de Gaza mostraram-se regozijantes com os crimes bárbaros e participando na humilhação de judeus cativos nas ruas de Gaza.

No final da guerra, o povo de Gaza terá de escolher se quer ser o Hamas e continuar a proporcionar o terreno fértil para os terroristas, ou se quer deixar de apoiar o Hamas e pôr fim ao sofrimento de ambos os lados.

O Hamas e a Jihad Islâmica Palestina iniciaram esta guerra com o apoio do regime do Aiatolá no Irã. Israel agirá para proteger os seus cidadãos face a esta agressão bárbara por parte de inimigos que prosperam abertamente para nos aniquilar. Israel vencerá esta guerra assim como o mundo livre lutou e derrotou o Estado Islâmico.

*Cônsul Geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich