Giorgia Meloni revira os olhos e se irrita após atraso de Joe Biden em cúpula da Otan; veja vídeo

De braços cruzados, uma impaciente Giorgia Meloni fez careta, revirou os olhos, apontou no pulso para um relógio imaginário. Ela esperava ao lado do presidente Alexander Stubb, da Finlândia, — país que aderiu a Otan após a invasão russa na Ucrânia — e parecia estar irritada com a demora de Biden, que estava 20 minutos atrasado para reunião.

No vídeo, é possível ver ainda que Stubb verifica a hora no celular e Meloni volta a fazer careta antes de esboçar um sorriso para as câmeras.