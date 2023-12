O ex-prefeito nova-iorquino Rudy Giuliani entrou com pedido de falência em um tribunal de Nova York nesta quinta-feira, depois de ter sido condenado na última sexta-feira, 15, a pagar US$ 148 milhões (cerca de R$724 milhões) a dois funcionários eleitorais no estado da Geórgia por difamá-los.

Na eleição presidencial de 2020, Trump perdeu por pequena margem na Georgia. Os dois funcionários disseram que as insinuações de Giuliani provocaram ameaças de morte, e eles temeram por suas vidas.

Giuliani, que foi advogado pessoal do ex-presidente americano Donald Trump (2017-2021), declarou bens estimados entre US$ 1 milhão e US$ 10 milhões, enquanto suas dívidas são estimadas entre US$ 100 milhões e US$ 500 milhões, de acordo com a imprensa local. O ex-prefeito foi condenado na semana passada por acusar dois funcionários eleitorais de fraude após a eleição presidencial de 2020, na qual Trump perdeu para o atual presidente, Joe Biden.

Giuliani vem enfrentando problemas financeiros há algum tempo. De acordo com a imprensa local, ele ainda não pagou a multa de US$ 200 mil imposta a ele pelas autoridades em agosto pelo mesmo caso.

Foto: (AP Photo/Craig Ruttle

Em uma declaração divulgada pelo jornal “The New York Times”, o assessor político de Giuliani, Ted Goodman, disse que a falência “não deveria ser uma surpresa para ninguém” e enfatizou que sua decisão lhe dará tempo para recorrer da decisão do tribunal.

O ex-prefeito defendeu que sua conduta é protegida pela liberdade de expressão. Trump é acusado em dois processos judiciais: um em um tribunal federal em Washington e outro em um tribunal estadual na Geórgia, por suas tentativas de reverter o resultado das eleições de 2020.

Giuliani é acusado no processo da Geórgia como cúmplice do republicano no esquema criminoso. De acordo com a imprensa local, o ex-prefeito pediu, sem sucesso, dinheiro a Trump para cobrir os custos de seus processos judiciais./EFE