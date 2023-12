Governo brasileiro confirma ausência de Lula na posse de Javier Milei

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não irá participar da posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, segundo informou a secretaria de Comunicação da Presidência nesta terça-feira, 5, apesar das tentativas de aproximação nas últimas semanas. O petista será representado pelo seu ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Não é a primeira vez que um presidente brasileiro deixa de ir à posse de um líder argentino. Jair Bolsonaro não compareceu à posse de Alberto Fernández e enviou seu vice, Hamilton Mourão. Em seus dois primeiros mandatos, Lula participou das posses de Néstor Kirchner, em 2003 e Cristina Kirchner, em 2007.

A petista Dilma Rousseff foi às cerimônias de reeleição de Cristina, em 2011, e de Mauricio Macri, em 2015. Fernando Henrique Cardoso esteve nas posses de Fernando De La Rúa, em 1999, e do segundo mandato de Carlos Menem, em 1995. José Sarney esteve em 1989 na primeira posse de Menem.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de coletiva de imprensa em Brasília, Brasil Foto: Evaristo Sa/AFP

Pragmatismo

Dias antes do fim da corrida eleitoral, Milei havia afirmado em entrevista que não se reuniria com Lula, o chamou de “comunista” e “corrupto”. Durante sua campanha, o deputado Eduardo Bolsonaro foi uma presença marcante - e em alguns momentos desconfortável na televisão argentina.

O presidente eleito da Argentina, que se mostrou mais pragmático após a sua eleição, tentou se aproximar de Lula com um gesto, ao convidá-lo formalmente para sua posse. Em 26 de novembro, Milei enviou a Brasília Diana Mondino, sua futura ministra das Relações Exteriores, que fez ao chefe da diplomacia brasileira um convite “para que o presidente Lula participe” da cerimônia, segundo as mesmas fontes.

A futura Chanceler da Argentina, Diana Mondino, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira e o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, conversam com repórteres em Brasília, Brasil Foto: Nicolas Moneiro/Embaixada da Argentina no Brasil

Além da viagem surpresa de Mondino, Milei deve manter o peronista Daniel Scioli como embaixador no Brasil. Scioli é reconhecido por ter conseguido manter a ponte entre Brasil e Argentina durante os pontos de maior atrito entre Jair Bolsonaro e Alberto Fernández, e tendo boa circulação entre os mais diversos espectros da política brasileira.

Apesar da reaproximação, Lula não irá à cerimônia. Recentemente, o presidente esteve no Oriente Médio, onde visitou Arábia Saudita, Catar e participou da COP-28, nos Emirados Árabes, e agora está na Alemanha.

Logo depois de confirmada sua vitória, Milei fez uma chamada de vídeo com Bolsonaro, onde o convidou a vir para a posse antes mesmo de falar com Lula. Bolsonaro afirmou que estará presente no evento, após aceitar o convite pessoal de Milei. O círculo próximo do presidente brasileiro chegou a sugerir que Milei pedisse desculpas publicamente.