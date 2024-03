Governo da Espanha e separatistas catalães fecham acordo sobre lei de anistia

A lei vai abranger “todas as pessoas ligadas ao processo de independência e estará plenamente de acordo com a Constituição, o direito e a jurisprudência europeia”, destaca o comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira, sem dar detalhes sobre o texto do acordo.

Sánchez se comprometeu a apoiar a medida em troca do voto dos deputados do Juntos pela Catalunha, partido do líder separatista Carles Puigdemont, e do Esquerda Republicana da Catalunha para que conquistasse um novo mandato em novembro passado.