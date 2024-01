Governo de Milei na Argentina anuncia saída de ministro da Infraestrutura e fim da pasta

O gabinete do presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou neste sábado, 27, a renúncia do ministro da Infraestrutura, Guillermo Ferraro, por motivos pessoais e a extinção dessa pasta, após informações da imprensa sobre sua saída e o descontentamento de Milei com o ministro.

"Nos próximos dias, o ministro da Infraestrutura, Guillermo Ferraro, apresentará sua renúncia por razões pessoais", afirmou o gabinete presidencial em comunicado divulgado na rede social X. A imprensa local noticiou na sexta-feira que Milei havia demitido Ferraro porque o responsabilizava por vazamentos para a imprensa de supostos comentários do presidente, nos quais ele teria ameaçado retirar toda assistência às províncias se não apoiassem as reformas que ele impulsiona.

Casa Rosada, em Buenos Aires, Argentina. Foto: Agustin Marcarian / REUTERS

“Vou deixá-los sem um peso, vou falir todos vocês”, teria dito Milei, segundo os relatos, que também apontaram divergências de Ferraro com o chefe do gabinete, Nicolás Posse.

Neste sábado, o gabinete do presidente não fez comentários a respeito e informou que, com a saída de Ferraro, o Ministério da Infraestrutura passará a ser subordinado ao da Economia, algo anunciado na véspera em uma coletiva de imprensa pelo titular dessa pasta, Luis Caputo.

Javier Milei em Buenos Aires, Argentina, em 26 de janeiro de 2024. Foto: atacha Pisarenko / AP

“Esta medida gerará maior coerência na política econômica do governo nacional e permitirá continuar ajustando o orçamento ao atual contexto de crise”, destaca o comunicado oficial.

O governo ultraliberal de Milei, que assumiu em 10 de dezembro, agora conta com oito ministérios, enquanto o governo anterior de centro-esquerda de Alberto Fernández (2019-2023) tinha 20./AFP