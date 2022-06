Governo de Pequim decide reabrir escolas após redução de casos de covid-19

XANGAI/PEQUIM - Autoridades de Pequim disseram neste sábado, 25, que permitirão que as escolas primárias e secundárias retomem as aulas presenciais. O principal chefe do partido de Xangai declarou vitória contra a covid-19, depois que a cidade não relatou nenhum caso local da doença, pela primeira vez, em dois meses.

As duas principais cidades estavam entre vários lugares na China que implementaram restrições para impedir a propagação da variante Ômicron, entre março e maio, com Xangai impondo um bloqueio de dois meses em toda a cidade que foi suspenso em 1.º de junho.

Os esforços partem da adesão da China a uma política de covid-zero, que visa erradicar todos os surtos. Ao mesmo tempo em que reduziram o número de casos, muitas das medidas pesadas alimentaram a raiva, motivaram protestos e afetaram fortemente a economia.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Algumas linhas do metrô de Xangai foram abertas após quase dois meses de lockdown por causa do surto de covid-19

Pequim fechou suas escolas no início de maio e pediu aos alunos que migrassem para o aprendizado virtual em meio a um aumento nos casos de a covid-19 transmitidos localmente. Alunos do último ano do ensino fundamental e médio foram autorizados a retornar às salas de aula em 2 de junho.

Neste sábado, com o número de casos diminuindo nos últimos dias, a comissão de educação da capital disse que todos os alunos do ensino fundamental e médio da capital podem retornar às aulas presenciais a partir de segunda-feira, 27. Os jardins de infância poderão reabrir a partir de 4 de julho.

O departamento municipal de Esportes de Pequim disse separadamente que as atividades esportivas para os jovens podem ser retomadas em locais não escolares na segunda-feira em áreas onde nenhum caso comunitário foi relatado por sete dias consecutivos, com exceção dos locais do porão, que permanecerão fechados.

O Universal Beijing Resort, que estava fechado há quase dois meses, reabriu neste sábado.

Durante a abertura do congresso do partido da cidade neste sábado, o chefe do Partido Comunista de Xangai, Li Qiang, disse que as autoridades “ganharam a guerra para defender Xangai” contra a covid-19, implementando as instruções do presidente chinês Xi Jinping, e que as decisões de prevenção da epidemia de Pequim estavam “completamente corretas”.

A cidade, no entanto, continua no limite. A maioria dos alunos não foi autorizada a retomar as aulas presenciais e as refeições em ambientes fechados ainda são proibidas. Também planeja continuar realizando testes de PCR em massa para seus 25 milhões de habitantes todos os fins de semana até o fim de julho. / Reuters