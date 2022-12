Governo do Peru declara estado de emergência em todo o país após aumento da violência nos protestos

O novo governo peruano decretou nesta quarta-feira, 14, estado de emergência em todo país por 30 dias para conter as violentas manifestações que exigem eleições gerais imediatas e a libertação do presidente deposto Pedro Castillo, após sua tentativa de golpe e consequente prisão.

“Ficou acordado declarar estado de emergência para todo o país, devido ao vandalismo e à violência, à tomada de estradas e vias (...), que estão sendo controlados pela Polícia Nacional e pelas Forças Armadas”, anunciou o ministro da Defesa, Alberto Otárola.

TOPSHOT - Supporters of Peruvian former President Pedro Castillo clash with riot police during a demonstration demanding his release and the closure of the Peruvian Congress in Lima on December 9, 2022. - Peru's new President Dina Boluarte called for calm on Friday in the wake of violent protests by supporters of former President Pedro Castillo demanding his release and new elections, an alternative she said she did not rule out while announcing the impending formation of his government. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Os detalhes do que será alterado no país ainda não são certos porque é preciso esperar a publicação no Diário Oficial. / AFP