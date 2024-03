Governo Lula provoca empresários espanhóis por investimentos: ‘China pisa no calcanhar de vocês’

Sánchez e a geopolítica ‘para o bem’

A dimensão geopolítica dos investimentos e do comércio entre os países também apareceu no recado do próprio Sánchez aos empresários compatriotas e ministros brasileiros. Ao lado de Lula, ele afirmou que voltará a insistir na conclusão do Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia. A intensa oposição política da França barrou o avanço no ano passado, quando o petista e o socialista fracassaram na empreitada. As negociações se arrastam por 25 anos.

“Temos assuntos pendentes, mas estamos pressionando para que se transformem em realidade”, afirmou o premiê espanhol na reunião fechada. “O acordo entre União Europeia e Mercosul seria uma notícia extraordinária do ponto de vista bilateral e também do ponto de vista político, porque estaríamos construindo a maior área de intercâmbio comercial do mundo, e assim mudaríamos a geopolítica global para o bem, porque estaríamos unindo regiões que compartilham valores, princípios, formas de entender o mundo e de enfrentar os desafios pela frente.”

A declaração do premiê da Espanha ecoa uma preocupação crescente com o deslocamento do fluxo comercial e financeiro para a Ásia, puxado pela China, e a crescente influência de Pequim no mundo ocidental. Além disso, o Brasil foi um dos países que ampliou o comércio com a Rússia - aliada da China - em que pesem as sanções impostas a Moscou por causa da guerra na Ucrânia. No ano passado, o fluxo com os russos chegou a US$ 11,3 bilhões e superou a meta de US$10 bilhões pela primeira vez. Já com a China, o Brasil atingiu o recorde de US$ 104 bilhões.