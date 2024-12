Governo sírio pode ter caído após ofensiva rebelde, diz AP

O governo da Síria parece ter chegado ao fim após 50 anos no comando da família Assad. O anúncio vem depois de uma ofensiva relâmpago dos rebeldes à capital, Damasco, durante a madrugada deste domingo, 08, e também após a saída do presidente Bashar al-Assad do país para um local não divulgado. Assad conseguiu fugir através do Aeroporto Internacional de Damasco antes dos insurgentes entrarem na capital e das forças de segurança nacional abandonarem o terminal aéreo.

População celebra na Praça Umayyad em Damasco, capital da Síria Foto: Louai Beshara/LOUAI BESHARA

PUBLICIDADE A informação foi confirmada por Rami Abdurrahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), que disse à Associated Press (AP) que Assad pegou um voo de Damasco e partiu no domingo. O então primeiro-ministro sírio Mohammed Ghazi Jalali afirmou que o governo está pronto para “estender a mão” à oposição e entregar suas funções a um governo de transição. “Estou em minha casa e não saí, e isso é por causa do meu pertencimento a este país”, disse Jalili em uma declaração em vídeo.

Queda de Assad é anunciada na TV estatal

Na TV estatal síria, foi lido um comunicado anunciando “a libertação da cidade de Damasco e a queda do tirano Bashar al-Assad”, bem como “a libertação de todos os prisioneiros detidos injustamente”. Também foi pedido aos combatentes e aos cidadãos para salvaguardarem “a propriedade do Estado sírio livre”.

Nas ruas da capital, rebeldes derrubaram e pisotearam uma estátua pai do presidente Bashar al-Assad, Hafez al Assad, que governou a Síria desde 1971 até à sua morte em 2000, estabelecendo o regime brutal herdado por seu filho.

Reação americana

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou estar monitorando de perto os “acontecimentos extraordinários” que ocorrem na Síria, informou a Casa Branca depois que um monitor de guerra afirmou que o presidente Bashar al Assad fugiu do país e os rebeldes declararam que haviam tomado a capital.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Sean Savett, através de uma publicação no X. /Com informações de AFP e AP