Governo Trump retoma a detenção de famílias inteiras de imigrantes em instalações no Texas

Durante décadas, a detenção de famílias de imigrantes sem documentos tem sido uma tática de fiscalização polêmica. Os críticos da “detenção familiar” dizem que crianças pequenas sofrem com o confinamento. Os defensores dizem que prender as famílias enquanto elas aguardam uma provável deportação envia uma mensagem clara sobre as consequências de entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

Agora, depois de cair em desuso durante o governo Biden, a detenção de famílias juntas está sendo ressuscitada pelo presidente Donald Trump, à medida que seu governo avança em sua promessa de reprimir a imigração. As famílias começaram a chegar nos últimos dias em um centro de detenção no sul do Texas, e os advogados de imigração esperam que mais famílias sejam trazidas nos próximos dias. Um segundo centro de detenção, também no sul do Texas, está sendo preparado para receber mais imigrantes.

Imagem de 2019 mostra centro de detenção de famílias no Texas, Estados Unidos. Política de prender famílias de migrantes inteiras foi retomada por Trump após ser abandonada por Biden Foto: Ilana Panich-linsman / The New York Times

Cada uma das instalações está sendo preparada para abrigar milhares de pessoas. Em um dos locais, dizem os advogados, várias famílias estão sendo detidas em quartos com quatro a oito beliches e banheiros compartilhados.

A detenção familiar foi usada durante o primeiro governo Trump (2017 - 2021) e durante o governo Obama (2009 - 2017), e as crianças recebiam cuidados médicos e instrução educacional. Tricia McLaughlin, porta-voz do Departamento de Segurança Interna, disse que os mesmos serviços seriam oferecidos nas instalações reabertas.

A maioria das famílias anteriormente detidas eram da América Central, que haviam cruzado recentemente a fronteira sul, e esperava-se que muitas delas fossem rapidamente deportadas, a menos que pedissem asilo e expressassem um medo comprovável de retornar aos seus países de origem.

Com a fronteira agora tranquila e as travessias ilegais drasticamente reduzidas, a fiscalização da imigração se deslocou para o interior do país para cumprir a promessa do governo Trump de realizar deportações em massa.

Isso levou à prisão de pessoas com vínculos estabelecidos com as comunidades, que estavam trabalhando ou frequentando a escola antes de suas famílias serem levadas sob custódia federal. E algumas delas estão indo para o centro de detenção recém-reaberto em Karnes, Texas, e para o centro de detenção que será reaberto em breve em Dilley, Texas, ambos ao sul de San Antonio.

Há muito tempo, as famílias que entram ilegalmente nos Estados Unidos com crianças pequenas apresentam desafios jurídicos e políticos particularmente espinhosos para a Casa Branca e o governo federal, pois os menores de idade têm proteção especial garantida.

Quando assumiu o cargo pela primeira vez em 2017, Trump agiu rápida e agressivamente para tentar conter as travessias de fronteira, e muitos dos que chegavam eram famílias. Mas depois que seu governo começou a separar crianças migrantes de seus pais, o clamor público foi tão grande que a Casa Branca acabou interrompendo a prática.

Agora, de volta para outro mandato, Trump e seus assessores deixaram claro que planejam fazer da migração familiar um alvo importante, e a retomada das detenções é um esforço para desencorajar as famílias a tentar entrar nos Estados Unidos.

Thomas D. Homan, o czar da fronteira, disse que a detenção de famílias deve ser restabelecida. Ele também indicou que o governo entraria na justiça para contestar um acordo de longa data que limita o tempo de detenção de crianças imigrantes. Perguntada se ela estava pessoalmente confortável com a prática de detenção familiar, Kristi Noem, a secretária de segurança interna, sugeriu que as famílias tinham a opção de voltar para seus países se não quisessem ser detidas. “Criamos um sistema e um site em que as pessoas que estão aqui ilegalmente agora podem se registrar e podem optar por voltar para casa por conta própria e manter suas famílias unidas”, disse ela à CBS News este mês.

Muitas organizações de direitos humanos e grupos religiosos consideram a detenção familiar desumana e ineficaz. Os advogados de imigração apontam para um longo histórico de litígios sobre violações do devido processo legal, atendimento médico insuficiente e alegações de abuso sexual nas instalações. As autoridades disseram que, em muitos casos, as famílias ficaram detidas por menos de duas horas nas instalações, quando elas foram abertas pela última vez; os advogados de imigração dizem que a duração da detenção variou e que algumas famílias ficaram detidas por meses.

Leecia Welch, advogada dos direitos das crianças, tem visitado centros de detenção há anos para garantir que o governo cumpra sua obrigação legal de cuidar adequadamente das crianças.

“Conversei com centenas de crianças detidas e suas histórias ainda me assombram”, disse Welch. “Elas contaram que raramente saem e veem o sol, que sentem frio, não têm brinquedos e ficam com roupas imundas.”

Uma família venezuelana com dois filhos, de 6 e 8 anos, foi uma das primeiras a ser enviada para Karnes após a inauguração no início deste mês. Depois de morar em Ohio por quase dois anos, eles decidiram emigrar para o Canadá quando Trump retornasse ao cargo, disse sua advogada, Laura Flores-Dixit, advogada-gerente da American Gateways, um grupo de defesa legal.

Ao cruzar a fronteira norte, a família foi interceptada por autoridades canadenses e devolvida aos Estados Unidos. Segundo ela, eles ficaram detidos por 20 dias em uma instalação de fronteira em Buffalo, antes de serem transferidos para o centro de detenção no Texas.

Flores-Dixit disse que era inconcebível que uma família que tentava deixar os Estados Unidos estivesse sendo submetida a uma longa detenção com crianças pequenas. “A detenção de crianças nunca é uma solução humana”, disse ela.

A detenção de famílias tem enfrentado obstáculos legais tanto no governo republicano quanto no democrata. A Faculdade de Direito da Universidade do Texas em Austin e a União Americana pelas Liberdades Civis entraram com algumas das primeiras ações judiciais contra a prática depois que o ex-presidente George W. Bush, um republicano, abriu em 2006 um centro de detenção familiar em Hutto, Texas, a nordeste de Austin.

O ex-presidente Barack Obama, um democrata, reiniciou a prática no outono de 2014 em uma escala muito maior, em meio a um aumento no número de famílias que cruzavam a fronteira após fugirem da violência das gangues. Ele abriu as instalações em Karnes e Dilley e outra em Artesia, N.M. Em poucos meses, como resultado de uma reação generalizada e críticas sobre atrasos no devido processo legal, as autoridades federais de imigração fecharam a instalação em Artesia. Todas as três foram usadas durante o governo Trump, embora os desafios legais tenham limitado o tempo em que as famílias ficaram confinadas.

Depois que o presidente Biden assumiu o cargo em 2017, prometendo uma abordagem humana à imigração, seu governo começou a liberar famílias dos centros de detenção. Mas como as autoridades enfrentaram um aumento no número de famílias migrantes que fugiam de governos autoritários e da pobreza, o governo Biden avaliou a possibilidade de restabelecer a prática em 2023. Isso atraiu fortes críticas e acabou não sendo realizado.