Governo Trump se nega a cumprir ordem de juíza sobre migrante deportado por engano a El Salvador

O governo dos Estados Unidos se negou nesta sexta-feira, 11, a fornecer informações a uma juíza federal sobre um migrante salvadorenho deportado por engano, identificado como Kilmar Ábrego García, de 29 anos. A justificativa foi que a magistrada impôs um “prazo impraticável”.

A juíza federal, identificada como Paula Xinis, determinou então que o governo forneça informações diárias sobre a situação do migrante e as ações para levá-lo de volta aos EUA. Os advogados de Ábrego García expressaram indignação e chamaram a atitude do governo de "arrogância e crueldade". Segundo eles, a gestão presidida por Donald Trump adia, se esquiva e ignora ordens judiciais, enquanto o salvadorenho está detido no Centro de Confinamento do Terrorismo, a prisão de segurança máxima de El Salvador conhecida pelo desrespeito aos direitos humanos.

Imagem do dia 4 em Maryland mostra a esposa de Kilmar Abrego García, Jennifer Vasquez Sura. Abrego García foi deportado a El Salvador, acusado pelo governo de ser membro de facções criminosas Foto: Jose Luis Magana/AP

Casado com uma cidadã americana, Ábrego García foi preso em 12 de março por agentes de imigração e expulso três dias depois junto a mais de 200 pessoas para El Salvador.

O governo Trump acusa a maioria dos deportados de pertencer à quadrilha venezuelana Tren de Aragua, declarada organização terrorista por Washington. Apesar da identidade do grupo não ter sido divulgada oficialmente, investigações independentes apontam que não existem evidências para incriminar a maioria dos acusados.

No caso de Abrego García, o governo reconheceu na Justiça federal que a expulsão foi um “erro administrativo”, mas se recusou a corrigir o erro já que ele não está mais no país.

Ábrego García vivia nos Estados Unidos sob um status legal desde 2019, quando um juiz determinou que ele não deveria ser deportado por estar potencialmente em perigo em El Salvador.

Na semana passada, Paula Xinis determinou que o governo efetuasse o retorno do migrante até o dia 7. O governo Trump levou o caso à Suprema Corte, que suspendeu o prazo e pediu para a juíza ser mais específica. A Suprema Corte também disse que o governo deve garantir que o salvadorenho seja tratado “como teria sido se não tivesse sido enviado indevidamente a El Salvador”.

Em consequência, a juíza modificou a decisão inicial na noite de quinta-feira e ordenou ao governo americano que “tome todas as medidas possíveis para facilitar o retorno de Ábrego García aos EUA o mais rápido possível”. A magistrada também exigiu informes sobre o paradeiro e a situação atual do salvadorenho e ações tomadas para facilitar seu retorno.

O governo diz que precisa de mais tempo. Pede para poder responder às perguntas até o dia 15 e o adiamento da audiência desta sexta para o dia 16.

A juíza recusou e manteve a audiência agendada. Concedeu, no entanto, duas horas a mais para fornecer as informações exigidas.

Durante a audiência, a juíza fez várias perguntas o representante do Departamento de , o advogado adjunto Drew Ensign, sobre Ábrego García, incluindo onde estava. Ensign respondeu que o governo não tinha as informações solicitadas e reclamou do prazo. “Os assuntos exteriores não podem ser tratados de acordo com o calendário judicial”, argumentou.

Ao ser questionado sobre as ações do governo, o adjunto respondeu que não havia como compartilhar essas informações. “Isso significa que não fizeram nada”, disse a juíza.

No fim da audiência, que durou meia hora, a juíza anunciou que repetirá diariamente os pedidos ao governo sobre o paradeiro e a situação de Ábrego García, assim como as ações tomadas ou previstas para levá-lo de volta aos Estados Unidos. /Com AFP