Grande incêndio em posto de gasolina deixa pelo menos 35 mortos na Rússia

Pelo menos 35 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na noite desta segunda-feira, 14, em uma explosão e incêndio em um posto de gasolina no Daguestão, uma região russa no Cáucaso, segundo o último balanço divulgado na terça-feira pelas autoridades.

A causa ainda é desconhecida. A explosão ocorreu na noite de segunda-feira nos arredores de Makhachkala, a capital do Daguestão, e causou uma cratera profunda e um enorme incêndio, de acordo com imagens da televisão russa.

“Tudo ao nosso redor estava pegando fogo, não dava para ver nada”, disse uma testemunha à Ren-TV da Rússia, enquanto os médicos tratavam de um ferimento na cabeça.

Bombeiros trabalham para apagar um incêndio em uma gasolina próxima a Majachkalá, capital de Daguestán, Rússia, na noite desta segunda-feira, 14. Foto: Servicio de prensa del Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia via AP

O presidente russo Vladimir Putin ofereceu suas condolências às famílias das vítimas e “desejou uma rápida recuperação aos feridos”, de acordo com uma declaração do Kremlin. Seu colega bielorrusso, Alexander Lukashenko, um aliado de Moscou, também lamentou.

Makhachkala, com 600 mil habitantes, é a capital do Daguestão, uma república no sul da Federação Russa que faz fronteira com a Chechênia e compartilha uma fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão.

Daguestão em luto

Os prédios próximos à estação foram danificados, disse o Comitê Investigativo local, que abriu uma investigação criminal para determinar as causas do incêndio.

“Os motivos e o tipo de explosão estão sendo esclarecidos”, acrescentou ele, elogiando os “atos heroicos” dos socorristas que, segundo ele, impediram que o número de mortos aumentasse.

O presidente russo, Vladimir Putin, beija uma apoiadora em visita ao Dagestão, em junho deste ano Foto: Gavriil Grigorov/Sputnik/AFP

De acordo com uma testemunha citada pelo jornal russo Izvestia, o fogo começou em uma área onde os veículos estavam estacionados e se espalhou para o posto de gasolina.

“Depois da explosão, tudo caiu sobre nossas cabeças, não conseguíamos ver nada”, explicou essa testemunha não identificada.

Horas depois, o fogo, que se espalhou por uma área de 600 metros quadrados e para o qual foram mobilizados 260 bombeiros, foi extinto, conforme o ministério de emergências.

Em um vídeo divulgado pelo ministério, um grupo de bombeiros tenta apagar as chamas altas perto dos destroços de um veículo, e as equipes de emergência examinam os destroços de um prédio.

Uma aeronave Il-76 com equipamentos médicos foi enviada a Makhachkala para evacuar os feridos graves para Moscou, acrescentou o ministério.

As autoridades declararam um dia de luto no Daguestão nesta terça-feira. “Ao final da investigação conduzida pelas agências de aplicação da lei, será feito todo o possível para garantir que a justiça triunfe e que a segurança de todos os habitantes do Daguestão seja garantida”, disse o chefe da administração local, Sergey Melikov./AFP