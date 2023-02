Grávida, bebê, pai e filha: sobreviventes são resgatados 6 dias após terremoto; veja vídeos

Lutando contra todos os prognósticos, equipes de socorristas na Turquia e na Síria continuam a retirar vítimas do terremoto que abalou o país na semana passada de debaixo dos escombros com vida. No domingo, 12, imagens de resgates de pais e mães com seus filhos e de ao menos uma mulher grávida foram veiculados por autoridades e canais de mídia turcos ― sobreviventes que passaram cerca de 140 horas soterrados.

Em um dos casos, uma equipe de resgate enviada por El Salvador, com o apoio de socorristas turcos, conseguiu retirar uma criança de 5 anos, identificada como de um Melih Efe Ozcan, e uma mulher de por volta de 30 anos, chamada Deniz Dal, com vida dos destroços de um apartamento na cidade de Sehit Aileleri, próxima ao epicentro, na província de Kahramanmaras.

O caso foi repercutido pelo presidente salvadorenho, Nayib Bukele, que chamou resgate de “milagre” ao compartilhar o vídeo em suas redes sociais. “A equipe salvadorenha de resgate, com o apoio de socorristas turcos, acaba de resgatar 2 sobreviventes: uma mulher e uma criança, após mais de 150 horas soterrados”, escreveu.

Em uma publicação nesta segunda-feira, 13, feita também pelo presidente Bukele, Deniz aparece agradecendo a equipe salvadorenha pelo resgate e diz se considerar um “caso milagroso”, por sobreviver após tantas horas soterrada.

Também no domingo (noite de sábado no Brasil), a agência de notícias turca Anadolu divulgou imagens de um resgate na província de Hatai, onde uma mulher grávida foi retirada com vida após aproximadamente 140 debaixo dos escombros. Nas imagens, é possível ver uma segunda pessoa sendo resgatada ― que seria um irmão da mulher grávida. Em outro vídeo filmado 140 horas depois do terremoto em Hatai, também divulgado pela agência, um bebê de 7 meses é resgatado com vida.

A pregnant woman and her brother pulled from rubble of collapsed building by rescue teams after being trapped for 140 hours following quakes in southern Türkiye’s Hatay province

7-month-old Hamza pulled out after 140 hours from rubble of collapsed building in quake-hit southern Turkish city of Hatay

Em outro caso, divulgado pela agência britânica Reuters, socorristas retiraram uma menina de cinco anos dos escombros junto do pai, que também foi resgatado com vida.

Embora as equipes de resgate continuem retirando sobreviventes dos escombros, as chances de encontrar sobreviventes diminuem, e os esforços tem se concentrado em ajudar as centenas de milhares de pessoas que ficaram desabrigadas. Na cidade turca de Kahramanmaras, perto do epicentro, foram montadas 30 mil barracas. Há 48 mil pessoas desabrigadas em escolas e outras 11.500 alojadas em centros esportivos.

A situação é especialmente complexa na Síria, onde há um único ponto pelo qual a ajuda internacional pode entrar em áreas sob controle rebelde após quase 12 anos de guerra civil, mas a ONU denunciou o fracasso no envio de ajuda à Síria. “Até agora, falhamos com o povo do noroeste da Síria. Eles se sentem abandonados. Eles buscam a ajuda internacional que não chegou”, disse o diretor de emergências da ONU, Martin Griffiths.

Com o número de mortos estável há dias e sem um grande volume de ajuda internacional chegando, o temor é de que o saldo de mortos aumente repentinamente./ Com AFP