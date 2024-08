Um porta-voz da brigada de incêndio disse à AFP que “há bolsões de chamas”, mas não há mais “áreas de preocupação especial”. “Estamos em uma situação melhor na linha de frente”, disse Costas Tsigkas, chefe da associação de bombeiros gregos, à televisão estatal ERT.

Centenas de bombeiros, com cerca de 200 caminhões e nove aeronaves, foram mobilizados para combater o incêndio que começou no domingo, 11, no município de Varnavas, cerca de 35 quilômetros a nordeste de Atenas.