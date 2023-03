Grécia enfrenta onda de protestos após acidente de trem que causou dezenas de mortes

Os gregos voltam a se manifestar nesta sexta-feira, 3, no terceiro dia de luto nacional pelo acidente de trem que matou dezenas de pessoas, incluindo muitos estudantes, e provocou uma onda de indignação diante das decisões da rede ferroviária.

Na capital Atenas e em outras cidades da Grécia, a população é chamada a protestar em silêncio na noite de sexta-feira, sob o lema “Lamentamos os nossos mortos, pedimos a verdade”. O porta-voz da Polícia Helênica confirmou, na noite desta quinta-feira, que o número de mortos já chega a 57, enquanto 48 pessoas ainda estão no hospital.

Os sindicatos ferroviários organizam uma greve esta sexta-feira pelo segundo dia consecutivo, denunciando “a falta de respeito que os governos têm demonstrado ao longo dos anos para com os caminhos-de-ferro gregos, o que conduziu” a esta catástrofe.

A indignação da população parece não diminuir apesar do mea-culpa entoada pelo governo frente às falhas “crônicas” da rede ferroviária, que levaram a uma das mais graves tragédias ocorridas no Grécia. “Estamos vivendo uma tragédia indescritível, lamentamos a perda injusta de dezenas de pessoas, principalmente jovens. Pedimos a verdade”, dizia a convocação para a manifestação silenciosa de sexta-feira.

A população quer entender por que um trem com 342 passageiros e dez trabalhadores foi autorizado a percorrer o mesmo trilho único de um comboio de mercadorias. Os trens percorreram vários quilômetros no mesmo trilho entre Atenas e Thessaloniki (norte), as duas principais cidades gregas, antes de colidirem frontalmente na terça-feira, pouco antes da meia-noite, perto de Larissa. “Por que a Grécia só aprende depois das tragédias?”, questionou o jornal Ta Nea na primeira página desta sexta-feira.

Um manifestante grita palavras de ordem durante uma marcha de protesto em Atenas, Grécia, 2 de março de 2023, pelo acidente de trem mortal no centro da Grécia. Foto: Kostas Tsironis/EFE

Em Thessaloniki, cerca de 2.000 pessoas protestaram na noite de quinta-feira e chegaram a usar, em alguns casos, pedras e coquetéis molotov. Além disso, cerca de 700 manifestantes se reuniram em frente à sede da operadora ferroviária Hellenic Train em Atenas.

O chefe do posto de Larissa foi detido após o acontecimento e acusado de homicídio culposo e lesões corporais. O advogado do acusado disse que ele reconheceu “o seu erro”, mas também destacou: “Meu cliente assumiu sua parcela de responsabilidade. Mas você não deve se concentrar em uma árvore quando há uma floresta atrás dela”, disse o advogado Stefanos Pantzartzidis.

A televisão estatal ERT indicou que o chefe da estação foi nomeado há apenas 40 dias e passou por um treinamento de apenas três meses. Se declarado culpado, a pena poderá chegar à prisão perpétua.

Os trens não circularam na quinta-feira após uma convocação de greve da federação dos sindicatos do setor. “Infelizmente, nossas constantes demandas por quadro permanente, por melhor treinamento e, principalmente, pela adoção de tecnologias de segurança foram jogadas no lixo”, lamentaram.

O presidente do sindicato dos maquinistas da OSE, Kostas Genidounias, acrescentou que toda a sinalização na linha onde ocorreu o acidente “é feita manualmente”. “Desde o ano 2000 os sistemas não funcionam”, afirmou.

Representantes sindicais da companhia ferroviária Hellenic Train alertaram sobre isso há três semanas. “Não vamos esperar um acidente chegar para ver os responsáveis derramarem lágrimas de crocodilo”, disseram na época.

Uma foto tirada com um drone mostra bombeiros e equipes de resgate trabalhando para retirar passageiros de trens após uma colisão perto da cidade de Larissa, na Grécia. Foto: Achilleas Chiras/EFE

A empresa foi vendida em 2017 ao grupo italiano Ferrovie dello Statto no âmbito do programa de privatizações exigido pelos credores da Grécia durante a crise econômica do país (2009-2018). Moradores de Larissa chegaram também a se manifestar com faixas em que se lia: “A privatização mata”.

“Os atrasos (na modernização das ferrovias) têm origem nas patologias crônicas do setor público grego, durante décadas de fraqueza”, admitiu na quinta-feira o porta-voz do governo, Yannis Oikonomou. O novo ministro dos Transportes, Giorgos Gerapetritis, pediu desculpas às famílias das vítimas e lançou “uma autocrítica completa do sistema político e do Estado”. Seu antecessor renunciou na véspera.

Em meio à polêmica, os meios de comunicação gregos publicaram uma carta do antigo chefe do país responsável pelo sistema ferroviário europeu, Christos Katsioulis, que evocava a “má gestão” da aplicação “de contratos de sinalização” em alguns pontos da rede. /AFP