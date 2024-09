Grécia vai restringir visitas de cruzeiros e aumentar taxas; ilhas lutam contra multidão de turistas

THE NEW YORK TIMES - Com os tesouros de sua história, a beleza de suas ilhas e as areias douradas de suas praias, a Grécia oferece aos turistas muitos motivos para visitá-la. Mas um fluxo aparentemente interminável nos últimos anos tem causado dores de cabeça em alguns de seus destinos mais populares.

PUBLICIDADE Por isso, neste fim de semana, o primeiro-ministro propôs uma série de medidas com o objetivo de conter alguns efeitos do aumento das multidões. As mudanças incluem aumentos significativos nas taxas de atracação de navios de cruzeiro em algumas das ilhas mais populares da Grécia e limites para as chegadas diárias de navios de cruzeiro. As regras têm como objetivo reduzir a pressão que o setor de turismo exerce sobre as comunidades e ecoam uma reação contra o turismo excessivo em vários outros grandes destinos europeus.

“O turismo apoia a economia com recursos e empregos significativos, mas tem seu próprio impacto social específico”, disse o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis durante seu discurso anual sobre o estado da economia em Thessaloniki, na noite de sábado. Ele acrescentou que estava “muito preocupado com a imagem de algumas de nossas ilhas em alguns meses do ano devido aos navios de cruzeiro”. Mais detalhes serão anunciados na próxima semana, disse ele.

33 milhões de pessoas visitaram a Grécia no ano passado. Foto: Ana Carolina Sacoman/Estadão

O descontentamento com o turismo aumentou em toda a Europa desde que as restrições de viagem relacionadas à pandemia diminuíram. Em abril, Veneza introduziu uma taxa de entrada de 5 euros em determinados dias. Em julho, manifestantes em Barcelona marcharam exasperados com o número de turistas.

E depois que essas cidades desviaram os cruzeiros dos portos movimentados, as autoridades de Amsterdã decidiram reduzir o tráfego de cruzeiros pela metade até 2026, antes de fechar seu terminal, alegando preocupações com a superlotação e a poluição.

A questão é particularmente importante na Grécia, onde o turismo é responsável por cerca de um quinto da produção econômica. Um recorde de 33 milhões de pessoas visitaram o país no ano passado, de acordo com o Banco da Grécia, que afirmou que os números aumentaram mais 15,5% no primeiro semestre de 2024.

Os aluguéis de férias e os compradores estrangeiros também elevaram os preços das casas a um nível que muitos moradores locais dizem ter dificuldade de pagar em muitas ilhas, enquanto uma onda de construção de casas de campo contribuiu para a escassez de água.

“Tivemos mais um ano de turismo extremamente bem-sucedido”, disse Mitsotakis, observando que o setor estava indo ‘de recorde em recorde’.

Aumento de taxas para reduzir superlotação de ilhas

Para lidar com a superlotação, as taxas de desembarque de cruzeiros serão aumentadas, disse ele, com aumentos maiores para ilhas particularmente populares como Mykonos e Santorini, onde as autoridades e os residentes têm pressionado por restrições.

As taxas aumentarão para 20 euros para essas ilhas durante a alta temporada, disse ele em uma coletiva de imprensa no domingo, um aumento acentuado em relação à taxa atual de 35 centavos para Santorini. Parte da receita adicional será destinada à infraestrutura local, disse ele.

O governo também aumentará o imposto de hospedagem pago pelos hotéis e acomodações de aluguel nas ilhas, com esses recursos sendo destinados às comunidades locais para ajudá-las durante a alta temporada, disse Mitsotakis.

Ilhas populares como Mykonos e Santorini terão aumento maior nas taxas de desembarque de cruzeiros. Foto: SuperStock

E os proprietários de imóveis que oferecerem aluguéis de longo prazo, em vez dos aluguéis de curto prazo geralmente oferecidos aos visitantes internacionais, estarão isentos do pagamento do imposto de aluguel por três anos, disse ele.

Mitsotakis também anunciou restrições, a serem anunciadas nas próximas semanas, sobre a construção desenfreada nas ilhas mais superdesenvolvidas, aparentemente visando as casas de férias. “Vamos agir e frear, sempre que necessário, nas ilhas em que acreditamos que a situação chegou a um ponto em que a infraestrutura está sendo essencialmente testada”, disse ele aos repórteres.

O setor de cruzeiros está em expansão na Grécia, com um aumento projetado de 20% nas chegadas de navios este ano, totalizando mais de oito milhões de passageiros, de acordo com Giorgos Koubenas, presidente do sindicato grego de proprietários de navios de cruzeiro, que disse que as receitas este ano foram projetadas em € 2 bilhões.

Santorini, com suas praias vulcânicas e sua dramática caldeira, é o destino de cruzeiros mais popular da Grécia, com 1,3 milhão de visitantes de cruzeiros no ano passado, de acordo com a Hellenic Ports Association. Um funcionário do local provocou uma reação furiosa em um dia particularmente movimentado de julho, quando pediu aos residentes - 15.500 habitantes - que ficassem em casa para dar lugar aos 17.000 visitantes esperados.

Impacto na infraestrutura das pequenas ilhas

O prefeito, Nikos Zorzos, disse que as autoridades fizeram o possível para manter os visitantes diários abaixo de 8 mil, mas que os itinerários foram definidos com dois anos de antecedência, causando alguns “dias muito difíceis”.

“É importante que cada ilha tenha a capacidade de regular a situação localmente”, disse ele, ‘que as autoridades locais tenham controle sobre questões tão significativas que influenciam diretamente a vida diária dos moradores’.

Alguns moradores de ilhas menores, no entanto, dizem temer que as restrições empurrem os problemas do tráfego de cruzeiros para elas.

“Estou muito preocupado”, disse Thodoris Halaris, 64 anos, morador de Amorgos, uma ilha com cerca de 2 mil habitantes que recebeu seu primeiro grande navio de cruzeiro no mês passado. Segundo ele, os cruzeiros correm o risco de expulsar os visitantes regulares que ele aluga e não se adaptam às praias relativamente pequenas da ilha.

“É como o teatro do absurdo”, disse ele. “Cinquenta pessoas nadando em uma praia e um navio de cruzeiro de 250 metros atracado na frente delas.”

Konstantinos Revinthis, prefeito de Serifos, disse que foi persuadido a se opor às visitas de cruzeiros depois que um navio de médio porte levou cerca de 2 mil passageiros para sua ilha de aproximadamente 1 mil habitantes.

“Não temos a infraestrutura para receber tantas pessoas”, disse ele