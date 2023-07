Um grupo de 55 baleias-piloto, a maioria morta, foi encontrado após um encalhe em massa em uma praia na ilha de Lewis e Harris, no oeste da Escócia, na manhã deste domingo, segundo informações das autoridades locais. As que não estavam mortas foram sacrificadas depois.

Encalhe em massa de baleias-piloto na Ilha de Lewis. Foto: Cristina-McAvoy/BDMLR

De acordo com a instituição de caridade marinha British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), que ajudou a cuidar dos animais encalhados, uma das baleias mortas aparentava ter um prolapso vaginal (um enfraquecimento dos músculos da região). Isso indica a possibilidade de que todo o grupo tenha encalhado devido ao parto de uma fêmea.

Mas as razões do encalhe em massa na costa da Escócia não são conhecidas com certeza. É comum que as baleias viajem em grupos. As baleias-piloto são conhecidas por seus fortes laços sociais e, segundo a BDMLR, muitas vezes, quando uma baleia encalha, as demais a seguem.

Por conta das condições no local, praia rasa e ondas fortes, os animais sobreviventes tiveram que ser sacrificados devido à insegurança para realizar o reboque até o mar. A decisão foi tomada por volta das 15h30 (horário local), juntamente com a Guarda Costeira, Bombeiros e Resgate.

Continua após a publicidade

“Considerando quanto tempo as baleias-piloto ficaram fora da água, além das más condições, foi decidido que elas deveriam ser sacrificadas por motivos de bem-estar”, informou a equipe. /COM AFP