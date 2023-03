Grupo de dançarinos ucranianos chega à final do ‘America’s Got Talent’ com mensagem sobre a guerra

Os Light Balance Kids, um grupo de jovens dançarinos ucranianos, impressionou os telespectadores com uma performance explosiva em janeiro, no primeiro episódio do America’s Got Talent: All-Stars.

Os dançarinos sacudiram o esqueleto e serpentearam pelo palco em uma animada coreografia inspirada no mundo dos fliperamas, trajando figurinos iluminados por lâmpadas de LED e atuando como jogadores que entraram em um gigantesco videogame.

Exibida em 20 de fevereiro, a apresentação do grupo impressionou os juízes o suficiente para garantir-lhe o cobiçado “Golden Buzzer”, que levou o grupo diretamente para as finais.

Os Light Balance Kids, grupo de jovens dançarinos ucranianos, na apresentação do "America's Got Talent: All-Stars". Exibida em 20 de fevereiro, a apresentação do grupo impressionou os juízes Foto: NBC / AGT All-Stars

O ato final da performance, um castelo com bandeiras azuis e amarelas e o brasão de armas da Ucrânia recordou os telespectadores de que os Light Balance Kids tinham uma mensagem a transmitir.

“Esta apresentação é dedicada às pessoas que estão lutando pela independência em nosso país”, afirmou Marina Zaitseva, de 15 anos, dançarina do grupo de Kiev. O pai dela está lutando na guerra e não pôde assistir a filha dançar em Los Angeles, onde o programa é gravado.

O grupo não tinha podido ensaiar junto após o início da guerra. Alguns dançarinos fugiram para outros países. Muitos membros tentaram ensaiar por Zoom, mas não era a mesma coisa. Outros não conseguiram chegar a Los Angeles por causa da guerra.

Dançarinos do Light Balance – a versão adulta da trupe juvenil –, que já se apresentaram no show de talentos antes, apareceram para assumir seus papéis. Depois de reunidos, eles tiveram apenas cinco dias para preparar a primeira coreografia.

“Queremos dizer para as pessoas que, aconteça o que acontecer, a luz sempre vence. E nós estamos aqui para lutar pela Ucrânia”, afirmou Mariia Honiukova, de 17 anos. “Nós queremos contar para o mundo o que está acontecendo em nosso país.”

Até o juiz Simon Cowell, o notoriamente rude criador do programa, qualificou a performance como “brilhante”. A plateia aplaudiu de pé, enquanto os dançarinos choravam e se abraçavam.

A temporada All-Stars é um spinoff do popular show de talentos com artistas favoritos de temporadas passadas voltando para competir pelo título. Os Light Balance Kids apareceram no programa pela primeira vez em 2019, antes da invasão russa, e o grupo terminou entre os 10 finalistas da temporada 14.

Os dançarinos afirmaram que é impossível se desconectar da guerra em seu país, mas o conflito deu novo significado à sua arte. O palco escuro agora simboliza a luta da Ucrânia, e as luzes físicas em seus trajes viraram metáforas de sua resiliência, até de sua alegria.

Reunir-se novamente para dançar, afirmou Honiukova, a recorda dos “tempos de paz”. “A chave para a paz é bondade e luz, e queremos carregar essa mensagem por todo o mundo.” /NYT, TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO