Guarda Revolucionária do Irã detém diplomata britânico sob acusação de espionagem

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã deteve vários estrangeiros nesta quarta-feira, 6, incluindo um diplomata britânico, sob acusações de espionagem. As detenções foram relatadas pela mídia estatal do país.

Até o momento, o Reino Unido não confirmou a prisão do diplomata.

Leia também Guerra na Ucrânia pode levar até 13,1 milhões de pessoas ao mapa da fome, aponta relatório da Fao

A ala de inteligência da guarda acusou os estrangeiros, incluindo o vice-chefe do Reino Unido em Teerã, de coletar amostras de solo em uma área proibida do deserto central do Irã. Os outros dois, de acordo com a Reuters, são um austríaco e um polonês.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Segundo a agência de notícias Fars, eles eram monitorados pelos guardas através de drones.

Imagem do dia 21 de agosto de 2015 mostra iraniana caminhando próxima à Embaixada do Reino Unido em Teerã. TV Estatal afirmou que diplomata britânico está entre os presos por espionagem Foto: Atta Kenare / AFP

“O segundo enviado mais graduado do Reino Unido, que viajou ao Irã como turista, está entre eles”, disse a Fars. “As imagens mostram que essa pessoa estava coletando amostras de solo”.

Um vídeo postado pela agência, que está vinculada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, incluiu imagens dos estrangeiros no deserto. No vídeo, o repórter diz que a área fica próxima a um local onde a guarda estava realizando uma manobra de mísseis.

Além disso, ele também informou e que as autoridades iranianas planejavam expulsar o diplomata britânico depois que ele se desculpou pelo incidente. /WASHINGTON POST