Guardas britânicos desmaiam de calor em evento com príncipe William; veja imagens

Pelo menos três soldados da Guarda Real britânica desmaiaram neste sábado, 10, durante o desfile militar conhecido como Colonel’s Review. O evento que conta com mais de 1,4 mil soldados da Divisão da Casa Real e da Tropa Real de Artilharia a Cavalo do Rei teve participação do príncipe William, que inspecionou a tropa.

A temperatura em Londres no sábado foi de cerca de 30°C, primeira vez no ano que a marca foi atingida na capital inglesa. Colaborou para o incidente o fato de que os oficiais usavam a tradicional farda, que inclui túnica de lã e chapéu de pelo de uso, o que elevou a sensação térmica.

Soldados britânicos desmaiam de calor + 1

Posteriormente, o príncipe William tuitou: “Um grande obrigado a cada soldado que participou do Colonel’s Review esta manhã no calor. Condições difíceis, mas todos vocês fizeram um trabalho realmente bom.”

O evento foi um ensaio para o Trooping the Colour, um desfile militar anual realizado no mês de junho para marcar o aniversário oficial do monarca. O Rei Charles III presidirá a cerimônia no dia 17 de junho. /AP