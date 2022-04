Guerra da Rússia na Ucrânia faz artistas de rua espalharem pinturas em muros de diversas cidades

Enquanto ucranianos e russos batalham na guerra da Ucrânia, que se iniciou no dia 24 de fevereiro com a invasão russa no país vizinho, artistas de rua do mundo inteiro decidiram se posicionar através da arte. Em Paris, Barcelona, Los Angeles ou na Cracóvia, dezenas de pinturas em muros surgiram no último mês com mensagens de apoio aos ucranianos ou repúdio à Rússia.

Algumas pinturas foram feitas por artistas de rua já famosos, como Hijack, nos Estados Unidos; outras, por jovens ucranianos que precisaram fugir do país para se proteger da guerra. As imagens pedem paz, elogiam a resistência ucraniana e responsabilizam Putin pelo conflito. A guerra já custou milhares de vidas, forçou a saída de 4 milhões de ucranianos do país e destruiu cidades inteiras, causando sofrimento, perdas e uma tragédia humanitária.

Abaixo, veja alguns murais espalhados pelo mundo:

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Paris, França

Mural pintado em rua de Paris, na França, remonta imagem da revolução francesa (A Liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix) para prestar apoio à Ucrânia. "Vida longa à resistência ucraniana", diz o mural Foto: Joel Saget / AFP

Los Angeles, EUA

Mural de rua pintado pelo artista plástico Hijack é visto pintado em uma parede em Los Angeles, Estados Unidos Foto: Eugene Garcia / AP





Mural intitulado "Dress Me Up for Battle" ('Vista-me para a Batalha', em tradução livre), atribuído ao artista Bandit, é pintado em Los Angeles, Estados Unidos Foto: Eugene Garcia / AP





Mural intitulado "To Ukraine with Love" (Para a Ucrânia, com amor), da artista de rua Corie Mattie, em Los Angeles. Imagem mostra cabeça do presidente Vladimir Putin sendo carregada por pássaros Foto: Eugene Garcia / AP

Lodz, Polônia

Jovens poloneses ucranianos pintam mural em muro de Lodz, na Polônia, com a palavra 'Peace' (paz, em inglês) escrita. Mensagem anti-guerra demonstra apoio pelo fim do conflito na Ucrânia, onde milhões de pessoas já saíram do país - a maioria, para a Polônia Foto: Grzegorz Michalowski / EFE





Jovens poloneses e ucranianos pintam mural anti-guerra em Lodz, na Polônia, como mensagem de apoio ao fim do conflito entre Rússia e Ucrânia. Na imagem, símbolos que remetem a paz são adicionados em mural Foto: Grzegorz Michalowski / EFE

Warsaw, Polônia

Mural dedicado às mulheres ucranianas, de autoria do artista Andrzej Pagowski, é pintado em muro de um prédio residencial em Warsaw, na Polônia Foto: Albert Zawada / EFE

Barcelona, Espanha

Mulher fotografa pintura do presidente da Rússia, Vladimir Putin, atrás das grades. Mural foi pintado pelo artista de rua TvBoy em Barcelona, na Espanha Foto: Josep Lago / AFP

Cracóvia, Polônia

Presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, é retratado em mural em que se lê "Glória à Ucrânia", na parede lateral de um edíficio residencial da Cracóvia, na Polônia Foto: Lukasz Gagulski / EFE

Lyon, França