Guerra na Faixa de Gaza escala; Bahrein congela relações estabelecidas com Israel em 2020

A noite foi de intensas batalhas no norte da Faixa de Gaza. O exército israelense afirma que abriu fogo e matou “dezenas” de terroristas do Hamas que, por sua vez, disparavam mísseis antitanques, explosivos e granadas.

Enquanto o conflito escala, a relação de Tel-Aviv com o mundo árabe dá mais sinais de desgaste, com o Bahrein suspendendo laços estabelecidos há três anos pelos Acordos de Abraão, costurados pelos Estados Unidos. De acordo com o conselho de deputados, o reino ordenou o retorno do seu embaixador em Israel, expulsou o representante de Tel-Aviv em Manama e suspendeu as relações comerciais.

Palestinos procuram vítimas nos escombros de prédio destruído por ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

O governo do Bahrein ainda não comentou o comunicado do Conselho de Deputados e o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que não recebeu nenhuma decisão sobre o retorno dos embaixadores. “As relações entre Israel e Bahrein estão estáveis”, minimizou Tel-Aviv.

O pequeno país do golfo pérsico, onde os protestos são raros, foi palco de manifestações recentes contra a aproximação com Israel. A relação foi estabelecida em 2020, pelos Acordos de Abraão, que incluíam também os Emirados Árabes Unidos e o Marrocos.

O próximo passo de Washington para normalizar as relações de Israel com o mundo árabe seria um acordo com a Arábia Saudita, colocado em modo de espera no momento em que a guerra eleva a tensão no Oriente Médio.

Nesta quarta-feira, a Jordânia também convocou o embaixador em Israel e ordenou ao representante de Tel-Aviv que não voltasse para Amã. O retorno da representação diplomática foi condicionado pelo Ministro das Relações Exteriores jordano, Ayman Safadi, ao “fim da guerra e da catástrofe humanitária”.

Continua após a publicidade

Depois do Egito, o reino foi o segundo país árabe a reconhecer Israel ainda em 1994, depois dos Acordos de Oslo, uma tentativa de paz para o conflito entre israelenses e palestinos focada na solução de dois Estados.

Nas redes sociais, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Lior Haiat disse que Israel lamenta a decisão da Jordânia, mas que o foco agora é na “guerra que lhe foi imposta pelo ataque terrorista do Hamas que massacrou 1.400 israelenses”.

A resposta de Israel ao ataque terrorista já deixou mais de 9 mil mortos na Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde local, que é controlado pelo Hamas. Entre as vítimas estão 3.760 crianças. Os números, no entanto, não foram verificados de maneira independente.

Do lado israelense, além das 1.400 vítimas do ataque terrorista que desencadeou a guerra, 17 soldados morreram nos confrontos na Faixa de Gaza./COM AFP e EFE