Guerra na Ucrânia: 300 dias depois, entenda a situação do conflito

Quando Vladimir Putin autorizou que tropas russas cruzassem a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, houve quem apontasse que Kiev cairia em poucos dias, afirmando que o poder bélico de Moscou seria muito superior e que o lado ucraniano não resistiria por muito tempo. Quase 300 dias depois, as forças do Kremlin ainda não tomaram a capital, acumularam revezes nos últimos meses e viram o governo liderado por Volodmir Zelenski conseguir um nível de integração nunca visto com o Ocidente.

A dinâmica no campo de batalha, marcada pelo primeiro uso em larga escala de muitos dos equipamentos bélicos mais modernos já produzidos, e os impactos econômico e social do conflito para além das fronteiras dos países diretamente envolvidos, como a crise de refugiados e a escassez de gás russo e grãos ucranianos no mercado internacional, fez com que muitos já considerem esta a pior guerra em solo europeu desde a 2ª. Guerra.

Homem caminha em Kiev durante durante queda de energia provocada por danos causados à rede elétrica por bombardeios russos. Foto: Felipe Dana/ AP - 15/12/2022

Nos últimos meses, o conflito foi marcado por uma forte contraofensiva das forças ucranianas, que retomaram alguns territórios anteriormente capturados pela Rússia, e por constantes bombardeios russos a cidades ucranianas. Nesta semana, a expectativa em Kiev aumentou sobre o recebimento do sistema de defesa antiaéreo americano Patriot.

Entenda e relembre algumas das principais questões sobre o conflito:

Os principais momentos dos 300 dias da Guerra na Ucrânia

Em 24 de fevereiro, a Rússia atacou a Ucrânia por terra, ar e mar. Pouco após o choque inicial, a primeira rodada de negociações falha em 10 de março, aprofundando o conflito. No mesmo mês, o foco militar russo muda para o Leste europeu. Entenda os momentos mais marcantes da guerra.

Mapas mostram o desdobramento do conflito

Da invasão russa em fevereiro à contraofensiva ucraniana iniciada em meses recentes, passando pela crise migratória provocada pela guerra e a crise europeia após o corte de gás russo. Entenda o desenvolvimento da guerra no campo de batalha e suas implicações geopolíticas em mapas.

Gráficos explicam a guerra na Ucrânia

O embate militar no Leste Europeu suscitou o maior volume de ajuda estrangeira a um país europeu na História recente e aumentou o temor de um possível conflito nuclear. Entenda questões militares e econômicas relacionadas à guerra em cinco gráficos.,

Fotos do front

A cobertura da guerra na Ucrânia pela imprensa foi marcada por imagens fortes que mostraram a tragédia humana por detrás dos números de mortos e de refugiados. Da mãe morta durante um bombardeio a uma maternidade de Mariupol aos drones militares russos se aproximando de Kiev, relembre as nuances do conflito através de fotos.