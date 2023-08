Guerra na Ucrânia: ataque da Rússia com míssil deixa ao menos 5 mortos e 37 feridos

Enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita a Suécia pela primeira vez desde que o conflito direto com a Rússia começou, um míssil russo atacou neste sábado, 19, a cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, e deixou ao menos cinco mortos e 37 feridos.

O ataque ocorreu no teatro de Chernihiv. Entre os 37 feridos, 11 são crianças, afirmou Ihor Klymenko, ministro do Interior da Ucrânia, em seu canal no Telegram.

Segundo o governo da Suécia, Zelensky se encontrará com autoridades do país em Harpsund, cerca de 120 quilômetros a oeste de Estocolmo. O presidente ucraniano também deve se reunir com o rei da Suécia, Carlos Gustavo, e a rainha Silvia em um palácio da região.