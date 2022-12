Guerra na Ucrânia: Como EUA e China se beneficiam da crise energética na Europa

Em meio à corrida europeia por alternativas ao gás natural importado da Rússia, países exportadores de Gás Natural Liquefeito (GNL) viram uma oportunidade de explorar a nova demanda. Os Estados Unidos saíram como maiores beneficiados nesse sentido, ao se tornarem os maiores exportadores da commodity este ano. Na última semana, o Catar também colheu os frutos dessa mudança energética na Europa ao assinar um contrato de longa duração com a Alemanha. Na outra ponta, a China usufrui de um mercado com muito a ofertar e menos compradores após pesadas sanções: a Rússia.

Já em 2021, a Energy Information Administration projetava que os Estados Unidos deveriam se tornar os maiores exportadores de GNL do mundo este ano, ultrapassando Austrália e Catar. Mas com o início da guerra da Rússia na Ucrânia, a marca foi batida muito antes do fim de 2022, já em julho, quando as exportações aumentaram 12% no primeiro semestre em comparação com o segundo semestre de 2021.

Com investimento no setor de GNL, a expectativa é de que o país aumente sua capacidade de exportação em cerca de 40% até 2026, mesmo após uma explosão em um terminal de exportação do Texas que afetou negativamente o mercado. Desde 2021 o país já era o maior exportador de GNL para a Europa, correspondendo a 26% da demanda do continente, mas após a guerra os EUA passaram a responder por mais da metade das importações europeias.

Canos são vistos no terminal de gás natural liquefeito (GNL) Cove Point da Dominion, na Baía de Chesapeake, em Maryland Foto: Tim Gardner/Reuters

Isso porque o continente tem buscado alternativas ao gás natural que importava da Rússia por meio de gasodutos. Com Moscou utilizando o produto como arma de guerra, o GNL surgiu como uma alternativa mais interessante por ser mais fácil de transportar, o que permite comprar de outras fontes. O problema, porém, é que o mercado é muito limitado, sendo comandado por menos de 20 países.

“Os suprimentos de GNL vem de 19 países diferentes, mas ainda é muito concentrado porque 60% do suprimento vem de EUA, Austrália e Catar”, explica Vincent Demoury, porta-voz do International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL) ao Estadão. “Em 2022, os EUA se tornaram a principal fonte de crescimento da oferta já que as exportações aumentaram em um pouco mais de 7 megatoneladas de GNL em relação a 2021.”

Lucros sem precedentes

Os preços do GNL, que não passavam de US$ 10 (R$ 52) por MMBtu (milhão de Unidades Térmicas Britânicas, unidade de energia utilizada no Reino Unido e EUA) no fim do ano passado, chegou a ser negociado por, em média, US$ 16 (R$84) em setembro, segundo relatório de outubro do Departamento de Energia dos EUA.

O resultado foi uma série de lucros trimestrais recordes em empresas de energia como Exxon Mobil e Chevron, com a Agência Internacional de Energia (AIE) prevendo que a receita líquida dos produtores globais de petróleo e gás dobrem este ano, para US$ 4 trilhões (R$ 21 trilhões). Algo sem precedentes, segundo a agência.

Mas com o aumento da exportação, vem um efeito contrário que é o aumento dos preços internos do gás. “O preço do gás nacional aumentou muito porque os EUA se tornaram exportadores e o preço que eles estão exportando é muito alto, então compensa vender para fora”, ressalta Ana Maria Jaller-Makarewicz, analista de energia europeia no Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Com o preço da energia impulsionando a inflação de um país cujo governo está com baixa popularidade, o presidente Joe Biden correu para explorar as reservas de petróleo do país e criticou as empresas de energia por lucrar em meio à crise, ameaçando com um novo imposto sobre lucros inesperados. A Austrália tem um cenário semelhante, e recentemente aprovou um projeto de lei que impõe um teto temporário ao preço doméstico de gás natural e carvão.

A Exxon Mobil Corp. registrou um lucro trimestral de quase US$ 20 bilhões, o maior lucro trimestral da história da empresa em meio a um aumento nos preços do petróleo Foto: Mario Tama/Getty Images/AFP

Continua após a publicidade

China aproveita sanções à Rússia

Do outro lado, a China se vê em vantagem ao aproveitar um mercado de hidrocarbonetos que está sancionado pelo Ocidente e buscando novos compradores. O comércio de energia entre China e Rússia cresceu mais de 64% desde o início de 2022, segundo o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak. A China é a maior consumidora e compradora de petróleo, gás natural liquefeito e carvão do mundo.

As exportações de petróleo russo pela China cresceram 9,5% de janeiro a outubro de 2022, de acordo com comunicado da Rosneft de 29 de novembro, e ambos os países planejam expandir os sistemas de gasodutos entre eles. Esse estreitamento de laços também tem ajudado a promover o uso de suas moedas, yuan e rublo, no comércio de commodities, diminuindo a dependência do dólar americano.

Em julho a Rússia já havia se tornado o principal fornecedor de petróleo bruto para a China, antes da imposição do teto europeu ao preço da commodity russa. De acordo com cálculos feitos pela Reuters com base em dados alfandegários chineses de julho, a China economizou cerca de US$ 3 bilhões (R$ 15 bilhões) ao comprar petróleo russo entre abril e julho.

“A China está aproveitando os fluxos comerciais interrompidos, inclusive comprando petróleo russo com desconto e cargas de GNL, enquanto troca volumes alternativos de volta à Europa a preços mais altos, proporcionando um comércio lucrativo”, disse Saul Kavonic, chefe de Pesquisa Integrada de Energia e Recursos no Credit Suisse, à Reuters na época.

Porém, nem tudo é benefício para a gigante asiática, já que a sua matriz energética é principalmente composta por carvão, que atualmente está sofrendo com a alta de preços no setor de energia.

O presidente russo, Vladimir Putin, aperta a mão do presidente chinês, Xi Jinping, durante sua reunião à margem de uma cúpula do BRICS, em Brasília em 2019 Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/Kremlin via Reuters

Continua após a publicidade

Ainda assim, o país tende a se beneficiar no longo prazo. Após essa crise energética expor os problemas da dependência à Rússia, a tendência é os países europeus buscarem alternativas, de preferência com energias renováveis, o que os jogará para a China.

“É a China quem controla as matérias-primas de energia renovável”, afirmou Leon Cizelj, presidente da European Nuclear Society (ENS), em entrevista ao Estadão em novembro. “Por exemplo, existe um material que é usado para produzir os ímãs nas turbinas eólicas, e cerca de 60% dele está nas mãos da China.”

O país possui cinco das seis maiores empresas de fabricação de módulos solares do mundo e a maior fabricante de turbinas eólicas. “No fim, a Europa sairá da dependência da energia russa para cair na dependência à China”, completou Cizelj.

Catar como nova opção

Outro país que saiu ganhando neste cenário de crise energética foi o Catar, que já era um grande exportador, mas agora aparece como uma opção viável de substituição à Rússia.

No final de novembro, a Alemanha assinou um acordo de 15 anos para comprar 2 milhões de toneladas de gás liquefeito do Catar a partir de 2026, gerando críticas por abraçar um países que voltou aos holofotes por violações aos direitos humanos em meio à Copa do Mundo. Este foi o primeiro acordo de longo prazo assinado por uma nação europeia desde a invasão da Ucrânia.

Ryan Lance, CEO da multinacional ConocoPhillips e Saad Sherida al-Kaabi, ministro da energia do Catar e CEO da QatarEnergy trocam documentos em Doha anunciando um novo acordo para enviar Alemanha dois milhões de toneladas de GLN Foto: Karim Jaafar/AFP

Continua após a publicidade

Com grandes reservas de gás a custos mais baixos que a média, especialistas em energia dizem que o Catar está se tornando a Arábia Saudita do gás natural. “Este é o momento do Catar”, disse Ben Cahill, especialista em energia do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais ao New York Times. “Todos no mundo precisam deles.”

Mas os analistas ouvidos pelo Estadão ressaltam que até mesmo a Rússia tem se beneficiado do novo boom no mercado de gás liquefeito já que o produto continua sendo importado pela Europa sem recair nas sanções. “O GNL russo permaneceu relativamente inalterado pela crise”, destaca Vincent Demoury. “A Rússia continuou a fornecer energia para a Europa, mas também para outras partes do mundo.”

“Há países, por exemplo, Reino Unido que a partir de março já deixou de importar gás natural liquefeito, mas surpreendentemente, França, Espanha, Holanda, Bélgica, continuam importando porque não é só o país envolvido, mas as empresas que fazem parte dos projetos na Rússia. Além do governo, são transações privadas também”, concorda Ana Maria Jaller-Makarewicz./Com informações do NYT