Guerra na Ucrânia: Crescente número de russos mortos expõe visão sombria sobre táticas de Moscou

WASHINGTON - O número de soldados russos mortos e feridos na Ucrânia está se aproximando de 200 mil, um símbolo absoluto de quão ruim foi a invasão do presidente Vladimir Putin, de acordo com os Estados Unidos e outras autoridades ocidentais.

Embora as autoridades alertem que as baixas são notoriamente difíceis de estimar, principalmente porque acredita-se que a Rússia subestima seus mortos e feridos de guerra, elas dizem que a matança dos combates dentro e ao redor da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, e da cidade de Soledar aumentou o que era já um pedágio pesado.

Com Moscou desesperada por uma grande vitória no campo de batalha e vendo Bakhmut como a chave para tomar toda a área oriental de Donbas, os militares russos enviaram recrutas mal treinados e ex-presidiários para as linhas de frente, direto para o caminho dos bombardeios e das metralhadoras ucranianos. O resultado, dizem as autoridades americanas, foram centenas de soldados mortos ou feridos por dia.

Voluntário ucraniano marca identificação em saco com corpo de soldado russo morto durante os combates na região de Donetsk Foto: Anatolii Stepanov / AFP - 18/01/2023

Analistas da Rússia dizem que é improvável que a perda de vidas seja um impedimento para os objetivos de guerra de Putin. Ele não tem oposição política em casa e classificou a guerra como o tipo de luta que o país enfrentou na 2ª Guerra, quando mais de 8 milhões de soldados soviéticos morreram. Autoridades dos EUA disseram acreditar que Putin pode sofrer centenas de milhares de baixas na Ucrânia, embora números mais altos possam reduzir seu apoio político.

Os números de vítimas da Ucrânia também são difíceis de determinar, dada a relutância de Kiev em divulgar suas próprias perdas durante a guerra. Mas em Bakhmut, centenas de soldados ucranianos também foram feridos e mortos diariamente, disseram autoridades. Formações de infantaria melhor treinadas são mantidas na reserva para protegê-las, enquanto tropas menos preparadas, como as das unidades de defesa territorial, são mantidas na linha de frente e suportam o peso dos bombardeios.

A última estimativa pública de baixas do governo Biden ocorreu em novembro, quando o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, disse que mais de 100 mil soldados de cada lado foram mortos e feridos desde o início da guerra. Na época, as autoridades disseram em particular que o número estava próximo de 120 mil.

“Eu diria que são significativamente mais de 100 mil agora”, disse Milley em uma entrevista coletiva no mês passado na Alemanha, acrescentando que o número de mortos russos incluía “militares regulares e também seus mercenários no Grupo Wagner”.

Em duas reuniões no mês passado entre altos funcionários militares e de defesa da Otan e países parceiros, as autoridades disseram que os combates em Donbas se transformaram, como disse um deles, em um moedor de carne.

Na TV norueguesa em 22 de janeiro, o general Eirik Kristoffersen, chefe de defesa da Noruega, disse que as estimativas eram de que a Rússia sofreu 180 mil mortos e feridos, enquanto a Ucrânia teve 100 mil mortos ou feridos em ação, juntamente com 30 mil mortes de civis.

Kristoffersen, em um e-mail ao The New York Times por meio de seu porta-voz, disse que há “muita incerteza em relação a esses números, pois ninguém no momento é capaz de dar uma boa visão geral. Eles podem ser mais baixos ou até mais altos”.

Altos funcionários dos EUA disseram nesta semana que acreditam que o número da Rússia está próximo de 200 mil. Esse número, em apenas 11 meses, é oito vezes maior do que as baixas americanas em duas décadas de guerra no Afeganistão.

Estimativas

Os números para a Ucrânia e a Rússia são estimativas baseadas em imagens de satélite, interceptações de comunicação, mídia social e relatórios da mídia local, bem como relatórios oficiais de ambos os governos. Estabelecer números precisos é extremamente difícil e as estimativas variam, mesmo dentro do governo dos EUA.

Um alto oficial militar dos EUA no mês passado descreveu o combate em torno de Bakhmut como selvagem. Os dois lados trocaram vários milhares de tiros de artilharia todos os dias, enquanto a companhia militar privada Wagner, que tem sido central para os esforços da Rússia lá, basicamente começou a usar os condenados recrutados como bucha de canhão, disse o oficial a repórteres. Ele falou sob condição de anonimato para discutir detalhes operacionais.

Os condenados sofreram o impacto da resposta ucraniana enquanto os combatentes mais experientes do grupo se moviam atrás deles para reivindicar terreno, disse o oficial. Wagner recrutou cerca de 50 mil soldados para lutar na Ucrânia, de acordo com altos funcionários militares e de defesa dos EUA.

Milhares de condenados foram mortos, uma perda de vidas que chocou as autoridades americanas, que dizem que o valor estratégico de Bakhmut simplesmente não está de acordo com o preço que a Rússia pagou.

Destroços de um prédio escolar na cidade de Makiivka utilizado temporariamente por tropas russas e destruído por um ataque ucraniano Foto: STRINGER / AFP - 16/01/2023

Em uma entrevista na terça-feira, um alto funcionário do Departamento de Defesa apontou para uma miríade de suprimentos militares e problemas táticos para explicar as táticas russas. As forças armadas russas estão ficando sem suprimentos críticos e reabastecimento, disse Colin Kahl, o subsecretário de defesa para política. “Eles estão ficando sem artilharia. Eles estão ficando sem munições de impasse e estão substituindo, enviando condenados em ondas humanas para lugares como Bakhmut e Soledar.”

Os militares russos têm seguido a cartilha de Wagner e usado deliberadamente tropas mal treinadas para atrair e esgotar o fogo ucraniano, disseram altos funcionários militares e de defesa dos EUA.

Kusti Salm, vice-ministro da Defesa da Estônia, em uma reunião com repórteres em Washington na semana passada, disse que a Rússia era mais capaz de suportar suas perdas do que a Ucrânia.

“Nesta área específica, os russos empregaram cerca de 40 mil a 50 mil detentos ou prisioneiros”, disse Salm. “Eles estão enfrentando soldados regulares, pessoas com famílias, pessoas com treinamento regular, pessoas valiosas para os militares ucranianos.

“Portanto, a taxa de câmbio é injusta. Não é um para um porque, para a Rússia, os presos são dispensáveis. Do ponto de vista operacional, este é um acordo muito injusto para os ucranianos e uma jogada tática inteligente do lado russo.”

‘Reservas do Gulag’

Moscou jogou pessoas que considera dispensáveis em batalhas por décadas, senão séculos. Durante a 2ª Guerra, Josef Stalin enviou cerca de 1 milhão de prisioneiros para o front. Boris Sokolov, um historiador da Rússia, descreve em um artigo chamado Reservas do Gulag na revista de oposição russa Grani.ru que mais 1 milhão de “colonos especiais” – deportados e outros vistos pelo governo soviético como cidadãos de segunda classe – também foram forçado a lutar durante a 2ª Guerra.

“Em essência, não importa o tamanho das perdas russas, já que seus recursos humanos gerais são muito maiores do que os da Ucrânia”, disse Salm. “Na Rússia, a vida de um soldado não vale nada. Um soldado morto, por outro lado, é um herói, independentemente de como morreu. Todos os soldados perdidos podem ser substituídos e o número de baixas não mudará a opinião pública contra a guerra.”

