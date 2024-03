Haiti passará fome em breve se ataques de gangues persistir e chegar ao porto da capital

PORTO PRÍNCIPE, Haiti - Primeiro as gangues bloquearam as estradas da capital do Haiti. Depois, atacaram o aeroporto. Agora, invadiram o principal porto da cidade, cortando a capital de uma de suas últimas linhas de vida para alimentos e suprimentos enquanto o país caminha para o colapso.

PUBLICIDADE Na noite de quarta-feira, dezenas de membros de gangues invadiram o terminal portuário mais importante de Porto Príncipe, saqueando contêineres, danificando o aparato de segurança do porto e forçando o terminal a suspender suas operações por tempo indeterminado, de acordo com Philippe Coles, presidente da Caribbean Port Services, que opera o terminal. “É uma paralisia total neste momento”, disse Coles em uma entrevista ao The Washington Post. “As gangues têm o controle. Eles têm o controle.”

O fechamento do porto pode ter consequências desastrosas para uma capital que agora é 80% controlada por gangues que, na última semana, aterrorizaram os moradores com uma onda de assassinatos, sequestros e ataques a delegacias de polícia. Milhares de detentos fugiram das duas maiores prisões no fim de semana. O mau cheiro dos cadáveres nas ruas levou algumas famílias a deixarem suas casas, segundo ativistas de direitos humanos.

Haiti Foto: Johnson Sabin/EF

Membros de gangues cercaram o aeroporto internacional, forçando a suspensão das operações de voo, e incendiaram delegacias de polícia. Os bloqueios de estradas por gangues em todo o país tornaram quase impossível chegar à capital por terra. A fronteira do país com a República Dominicana está fechada. Até mesmo o primeiro-ministro do país, que está em apuros, não pôde retornar ao seu país; no início desta semana, ele voou para Porto Rico.

“Tudo está parado. Suprimentos médicos e alimentos não podem chegar a Porto Príncipe. No momento, nada pode entrar por via marítima, aérea ou rodoviária”, disse um gerente do setor de transporte marítimo, que pediu para permanecer anônimo porque não estava autorizado a falar com os repórteres. “É um desastre. A fome será o próximo passo.”

Em qualquer dia, cerca de 5.000 contêineres são armazenados ou transportados pelo principal porto da cidade, o APN, representando cerca de 80% a 90% do tráfego de contêineres para a capital, disse Coles. Embora outros portos fora de Porto Príncipe continuem funcionando, as entregas para a capital são quase impossíveis devido aos bloqueios das gangues. Em um país que importa a maior parte do que consome, os contêineres do porto transportam produtos alimentícios essenciais - arroz, macarrão, leite, vegetais frescos - bem como suprimentos médicos.

Publicidade

Haitianos cruzam a fronteira com a República Dominicana para trabalharem no país vizinho Foto: Erickson Polanco/AFP

A APN também está servindo como um terminal de embarque costeiro para combustível e outros suprimentos para o Norte e o Sul, com acesso rodoviário interrompido por vários pontos de controle de gangues, disse Ann Hauge, gerente de um porto internacional que visa atender à costa sul do Haiti.

“Se você fosse um chefe de gangue, com certeza iria atrás da APN”, disse Hauge. “Ela é a veia jugular da economia do Haiti.”

Crise humanitária

Os defensores dos direitos humanos alertam que o isolamento do país pode piorar uma crise humanitária já terrível no país mais pobre do hemisfério.

“Esses navios são as docas secas com a maioria dos contêineres de alimentos”, disse a Mercy Corps em um comunicado. Se não pudermos acessar esses contêineres, o Haiti passará fome em breve”.

Jean-Marc Biquet, chefe dos Médicos Sem Fronteiras no Haiti, disse que o país enfrenta um grande risco de escassez de medicamentos e sangue nas próximas semanas.

“Muito em breve, se não houver uma abertura aérea, portuária ou rodoviária, todas as instituições hospitalares, incluindo a Médicos Sem Fronteiras, não poderão continuar prestando atendimento”, disse Biquet.

Haitianos se ajudam no interior de uma penitenciaria em Porto Príncipe, Haiti. Milhares de presos fugiram após gangues assaltarem a principal prisão do país Foto: Odelyn Joseph / AP

O ataque armado ao porto ocorreu dias depois de as gangues terem sabotado a usina de energia do terminal, cortando a eletricidade e podendo causar a deterioração de alimentos frescos essenciais, disse Coles. Em seguida, na terça-feira, membros de gangues atiraram e mataram um guarda de segurança do porto enquanto tentavam chegar à usina de energia mais uma vez.

Publicidade

Como o porto tem enfrentado um ataque após o outro, os funcionários ocasionalmente tomaram a medida desesperada de empilhar contêineres uns sobre os outros para criar uma barricada contra as gangues. Mas na noite de quarta-feira, isso foi impossível.

“A equipe de segurança estava basicamente sitiada”, disse Coles. “Quando você tem um grupo de 50 ou 100 bandidos entrando com essas armas de guerra, essas metralhadoras, eles quebram qualquer força de segurança que você tenha.”

Coles disse que ainda não havia avaliado os danos ou quantos contêineres foram rompidos. Ele recebeu os primeiros relatos de membros de gangues circulando pelo terminal e roubando mercadorias por volta das 3h da manhã de quinta-feira, e o porto não estava “livre de gangues” até a tarde de quinta-feira.

Soldados chegaram ao porto, mas Coles disse que o exército não estava “bem equipado o suficiente para combater esse tipo de operação de gangue”. A polícia também teve dificuldades para combater as gangues no início da manhã.

Barbecue, líder da gangue "G9 e Família", ao lado de seus companheiros de gangue após falar com jornalistas no bairro de Delmas 6 de Porto Príncipe, em Porto Príncipe, Haiti, terça-feira, 5 de março de 2024 Foto: Odelyn Joseph / AP

“Com toda essa atividade das gangues, a polícia está se dispersando”, disse Coles. “Eles basicamente tiveram que fazer uma escolha - aeroporto ou porto. Acho que escolheram o aeroporto.”

Os membros das gangues conseguiram invadir o terminal portuário em cinco ou seis locais diferentes - incluindo o portão principal - e na tarde de quinta-feira o terminal ainda não estava completamente protegido. É provável que as gangues retornem. Coles disse que talvez seja possível retomar as operações no porto dentro de 24 a 48 horas, mas somente se a polícia conseguir protegê-lo. Mesmo assim, não está claro quando o porto conseguirá restaurar a energia.

“Tenho certeza de que as perdas serão muito grandes”, disse Coles.

Publicidade

Coles disse que falou com a Embaixada dos EUA sobre a suspensão das operações no porto. “Eles não me disseram nada, infelizmente”.

Na quarta-feira, poucos policiais podiam ser vistos nas ruas de Porto Príncipe. As gangues incendiaram uma dúzia de instalações policiais na semana passada, disse Lionel Lazarre, chefe do Sindicato Nacional dos Policiais Haitianos.

“A força policial está de joelhos”, disse Lazarre. “Ela não consegue nem proteger sua própria infraestrutura”.

Embora alguns supermercados em Porto Príncipe permaneçam abertos, muitos produtos já estavam se esgotando, pois as gangues interromperam as rotas de abastecimento dentro da cidade. Muitos moradores têm muito medo de se aventurar nas ruas controladas pelas gangues para encontrar alimentos e água necessários. Supermercados e pequenas empresas também foram saqueados.

“O Haiti não aguenta mais”, disse Pierre Espérance, diretor da Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos do Haiti. “Algo urgente precisa acontecer para que os portos sejam reabertos e os aviões voltem a voar... Muitas pessoas morrerão se permanecermos nessa situação pelos próximos três dias.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.