Grupo terrorista Hamas anuncia suspensão de negociações para cessar-fogo em Gaza

O alvo seria um dos comandantes do Hamas, Mohammed Deif, que, segundo informações divulgadas pela AFP, está vivo. Deif está no topo da lista dos mais procurados por Israel há anos e acredita-se que tenha escapado de várias tentativas de assassinato israelenses no passado.

Autoridades israelenses disseram que o ataque também tinha como alvo outro importante líder do Hamas, Rafa Salama, que não foi mencionado pelos dirigentes do grupo ouvidos pela AFP.