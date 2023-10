Hamas pode ter usado armamento da Coreia do Norte em ataque a Israel

Terroristas do Hamas possivelmente dispararam armas norte-coreanas durante seu ataque a Israel no dia 7 de outubro, conforme indicam um vídeo feito por um terrorista e armamentos apreendidos pelo exército israelense. Na última sexta-feira, 13, Pyongyang negou fornecer armas ao grupo terrorista, acusando Washington de tentar desviar sua própria culpa perante o conflito.

Autoridades sul-coreanas, dois especialistas em armas norte-coreanas e uma análise da Associated Press de armas capturadas no campo de batalha por Israel indicam que Hamas usou uma granada propelida por foguete F-7 norte-coreano, uma arma disparada no ombro que os combatentes normalmente usam contra veículos blindados.

As provas lançam luz sobre o mundo obscuro de carregamentos ilícitos de armas que a Coreia do Norte, atingida por sanções, utiliza como forma de financiar os seus próprios programas de armas convencionais e nucleares.

Os lançadores de granadas propelidos por foguete disparam uma única ogiva e podem ser rapidamente recarregados, tornando-os armas valiosas para as forças de guerrilha em combates com veículos pesados. O F-7 foi documentado na Síria, no Iraque, no Líbano e na Faixa de Gaza, disse NR Jenzen-Jones, especialista em armas que trabalha como diretor da consultoria Armament Research Services.

Soldados norte-coreanos desfilam em evento realizado militar em Pyongyang, em 2017. Hamas possivelmente usou armamentos do país para atacar Israel Foto: AP/Ng Han Guan, Arquivo

“A Coreia do Norte apoia há muito tempo grupos palestinos, e os armamentos norte-coreanos já foram previamente registrados entre fornecimentos interditados”, disse Jenzen-Jones.

O Hamas publicou imagens de seus caças com um lançador com uma granada propelida por foguete com uma faixa vermelha distintiva em sua ogiva e outros elementos de design que combinam com o F-7, disse Matt Schroeder, pesquisador sênior do Small Arms Survey que escreveu um guia às armas leves de Pyongyang. “Não é uma surpresa ver armas norte-coreanas com Hamas”, disse Schroeder.

O F-7 da Coreia do Norte se assemelha à granada propelida por foguete RPG-7, mais amplamente distribuída durante a época soviética, com algumas diferenças notáveis. Jenzen-Jones descreveu a granada propelida por foguete F-7 como “destinada a oferecer um efeito letal contra o pessoal”, dada a sua forma e carga útil, em vez de veículos blindados.

As armas apreendidas pelos militares israelenses e mostradas aos jornalistas também incluíam aquela faixa vermelha e outros elementos de design que combinavam com o F-7.

Em um briefing com jornalistas na terça-feira, 17, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul identificou especificamente o F-7 como uma das armas norte-coreanas que acredita que o Hamas utilizou no ataque. Os militares de Israel se recusaram a responder a perguntas feitas pela Associated Press sobre a origem e o fabricante dessas granadas lançadas por foguetes, dizendo que a guerra em curso com o Hamas os impedia de responder.

A missão da Coreia do Norte na ONU não respondeu a um pedido de comentários da AP. No entanto, na semana passada, Pyongyang, através da sua agência de notícias estatal KCNA, rejeitou as alegações de que o Hamas usou as suas armas como “um boato infundado e falso” orquestrado pelos Estados Unidos.

Supostas granadas de propulsão de foguete F-7 de fabricação norte-coreana, muitas com uma faixa vermelha distintiva em sua ogiva, em uma base militar israelense Foto: AP/Alon Bernstein

Vídeos e fotos propagados pelo Hamas mostraram anteriormente seus combatentes com o míssil antitanque guiado Bulsae da Coreia do Norte. Jenzen-Jones disse acreditar, com base nas imagens das armas empunhadas pelos combatentes do Hamas no ataque de 7 de outubro, que eles também usaram o rifle automático Tipo 58 da Coreia do Norte, uma variante do rifle de assalto Kalashnikov.

“Muitos armamentos da Coreia do Norte foram providenciados pelo Irã aos grupos palestinos, e acredita-se que essa seja a principal forma pelo qual os terroristas conseguiram as armas norte-coreanas”, disse Jenzen-Jones.

O Irã também modelou alguns de seus mísseis balísticos com base em variantes norte-coreanas. A missão do Irã nas Nações Unidas também não respondeu a um pedido de comentário. As autoridades iranianas apoiam há muito tempo o grupo terrorista Hamas e elogiam o seu ataque a Israel.

Em dezembro de 2009, autoridades da Tailândia apreenderam um avião de carga norte-coreano que transportava 35 toneladas de armas, incluindo foguetes e granadas de propulsão, quando a aeronave fazia uma paragem para reabastecimento num aeroporto de Bangkok. As autoridades tailandesas disseram então que as armas se destinavam ao Irã. Os Estados Unidos afirmaram mais tarde, em 2012, que os carregamentos interditados tinham como destino o Hamas.

A Coreia do Norte também enfrenta suspeitas ocidentais de que fornece munições, granadas de artilharia e foguetes à Rússia para apoiar a sua guerra contra a Ucrânia. A Casa Branca disse na semana passada que a Coreia do Norte entregou recentemente mais de mil contentores de equipamento militar e munições à Rússia./Associated Press.