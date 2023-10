Hamas diz estar combatendo ataque terrestre de tropas israelenses no norte de Gaza

O grupo terrorista Hamas disse na noite desta sexta-feira, 27, que está travando violentos confrontos com as tropas israelenses dentro da Faixa de Gaza, depois que Israel anunciou que estava expandindo suas operações terrestres no território palestino.

“Estamos enfrentando uma incursão terrestre israelense em Beit Banoun (norte da Faixa de Gaza) e no leste de Bureij (centro) e há confrontos violentos no local”, disseram as brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço armado do movimento terrorista Hamas, que governa Gaza, em um comunicado.

O porta-voz militar israelense, Major Nir Dinar, disse à AFP que “nossas tropas estão operando dentro de Gaza, como fizeram ontem”.

Nesta imagem sem data, tirada de um vídeo divulgado pelas Forças de Defesa de Israel, uma linha de tanques israelenses é mostrada durante uma incursão na Faixa de Gaza. Foto: IDF via AP

A comunidade internacional expressou preocupação com a situação humanitária no enclave, que foi bombardeado e sitiado por Israel em resposta ao ataque letal lançado de lá pelo Hamas em 7 de outubro. /AFP