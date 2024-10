Hamas está “vivo e assim permanecerá” após a morte de Sinwar, alerta o líder supremo do Irã

Yahya Sinwar, que assumiu a liderança do Hamas no verão, foi considerado o arquiteto do ataque contra Israel em 7 de Outubro de 2023, que desencadeou uma resposta contundente e mortal do exército israelense em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano.

O Irã não reconhece o Estado de Israel e o apoio à causa palestina é um dos pilares da sua política externa desde a Revolução Islâmica de 1979. /AFP