De acordo com o The Times Of Israel, um dos foguetes disparados pelo Hamas caiu no mar e outro nem chegou a cruzar a fronteira e caiu perto de Gaza. Apesar de ter como alvo Tel-Aviv, eles não atingiram áreas povoadas - mas alguns moradores relataram ter ouvido um grande estrondo subaquático.

Em publicação desta terça-feira no X, antigo Twitter, o perfil do Quds News Network, ligado à Palestina, divulgou imagens dos mísseis M90 cruzando os céus.