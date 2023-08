EUA: ursa ‘excepcionalmente grande’ de 180kg que invadiu 21 casas é capturada na Califórnia

Um dos ladrões mais ativos da região de South Lake Tahoe, no Estado da Califórnia (EUA), foi “imobilizado de forma segura” por um dardo tranquilizante e preso na manhã de sexta-feira, 4, segundo autoridades: um urso negro fêmea de 180 quilos que o público passou a conhecer como Hank the Tank (Hank, o Tanque, em português).

A ursa capturada foi responsável por, ao menos, 21 arrombamentos de casas e extensos danos materiais em Tahoe Keys desde 2022, de acordo com o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia. Ela será transferida para um santuário animal no Estado do Colorado nesta semana.

Baseado em observações visuais feitas por residentes durante uma série de incidentes de busca e saque que datam de 2021, o público inicialmente pensou que Hank the Tank era um macho. Mas a ursa capturada na sexta-feira, uma fêmea conhecida pelo Estado como 64F, seria um dos três ursos responsáveis por alguns arrombamentos que foram atribuídos ao Hank.

“Eu acho que tecnicamente todos eles (os três ursos) são Hank The Tank”, disse Jordan Traverso, um porta-voz do departamento. Ela disse que “os outros Hanks” não “se apresentaram como problemas” este ano em Tahoe Keys, um condomínio fechado cerca de 300 quilômetros ao nordeste de São Francisco.

Essa fêmea Hank, entretanto, era ativa, livre e “excepcionalmente grande”, de acordo com as autoridades estaduais. Por mais de um ano, essa Hank aterrorizou membros da comunidade arrancando telas de portas e partes das portas de garagem, vasculhando latas de lixos, subindo escadas e arranhando carros, provocando inúmeras de ligações para a polícia. Em uma casa na região, Hank arrancou o revestimento para que ela pudesse acessar parte da casa por baixo.

Urso negro conhecido como Hank The Tank, que pesa 180 kg. Moradores da Califórnia ligaram pra polícia mais de 100 vezes por conta de danos do animal. Foto: Bear League via The New York Times

Os ursos são “incrivelmente habilidosos com suas mãos”, capazes de abrir fechaduras e portas, explicou Traverso. “Eles sabem o que são geladeiras e o que há dentro delas”. O urso negro médio no oeste dos Estados Unidos pesa 45 a 135kg, de acordo com o Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Washington. Ao vasculhar casas e vasculhar latas de lixo, Hank aprendeu que ela poderia acessar rapidamente milhares de calorias de uma só vez.

Seus três filhotes, incluindo um que se acredita ter sido gravemente ferido por um veículo, acompanharam a ursa em arrombamentos recentes e também foram capturados na sexta-feira, disseram as autoridades.

O departamento estadual de vida selvagem tem a expectativa de reabilitar os três filhotes, enviando-os para o Sonoma County Wildlife Rescue, cerca de 320 quilômetros a oeste de South Lake Tahoe. O departamento disse que pretendia libertar os animais na natureza.

A mãe deles será transferida nesta semana para o Wild Animal Sanctuary perto de Springfield, Colorado, onde viverá em um habitat de 120 hectares parecido ao ambiente que ela conheceu na Califórnia. “A única diferença é que nós entregamos comida”, disse Pat Craig, o fundador e diretor-executivo do santuário, acrescentando que Hank deve chegar lá nesta terça-feira.

O governador do Colorado, Jared Polis, deu boas-vindas ao Estado para Hank nas redes sociais, dizendo que ela “acabou sendo Henrietta the Tank”. As circunstâncias da ursa são “bastante raras”, uma vez que a maioria dos “ursos problemáticos” passam por eutanásia, disse Craig. Ele estimou que “algo entre 300 a perto de 1000″ são mortos a cada ano nos Estados Unidos.

O Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia disse em seu comunicado que buscou “uma solução alternativa” para a ursa que eles chamam de 64F, ou Hank, “dado o interesse generalizado neste urso”. “Mesmo assim, os animais selvagens “permanecem selvagens para sempre”, disse Traverso. Ela alertou para que em áreas habitadas por ursos, pessoas protejam seu lixo, recolham as frutas que caem das árvores e evitem colocar comedouros para pássaros. Humanos são o “fator controlável”, ela disse./The New York Times.