Equipes de resgate recuperaram nesta sexta-feira, 23, o sétimo e último corpo das vítimas do naufrágio do iate Bayesian, que afundou na costa da Sicília, na Itália, na última segunda-feira, 19, informou a Guarda Costeira. Acredita-se que o corpo seja de Hannah Lynch, de 18 anos, filha do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, que também morreu no incidente. O último corpo foi encontrado após cinco dias de operações de buscas. As informações são da NBC News.

“Posso confirmar a vocês que a última vítima dentro do casco foi encontrada”, disse Cosimo Nicastro, porta-voz da guarda costeira italiana, segundo o The Washington Post - Nicastro não confirmou a identidade do corpo, mas um alto funcionário do governo italiano afirmou ao jornal que era Hannah Lynch. O funcionário falou sob condição de anonimato. O corpo de Mike Lynch, pai de Hannah, foi recuperado na quinta-feira, 22.

Foto sem data fornecida pela família Lynch mostra Mike e Hannah. Foto: Courtesy of the Lynch family via AP

A família estava no iate para comemorar a recente absolvição de Mike Lynch de acusações de fraude nos Estados Unidos. Também estavam a bordo pessoas que o defenderam no julgamento. A esposa de Lynch, Angela Bacares, está entre os 15 sobreviventes. "A família Lynch está devastada, em choque e está sendo confortada e apoiada pela família e amigos. Seus pensamentos estão com todos os afetados pela tragédia", disse um porta-voz da família, em uma declaração emitida nesta sexta-feira, segundo a Associated Press (AP).

Amigos de Hannah Lynch também prestaram homenagem e afirmaram que sua perda é insuportável, destacou o The WPost. “Estar com Hannah me fez sentir inteira e feliz. Ela é a amiga mais especial que alguém poderia pedir”, disse sua amiga Katya Lewis, em uma declaração fornecida pelos representantes da família Lynch. “Hannah era “sincera, dedicada, ferozmente inteligente e genuinamente gentil. Sempre me lembrarei dela sorrindo”, disse Gracie Lea, sua colega de classe na Latymer Upper School em Londres, onde ela estudou.

Por dias os socorristas lutaram para encontrar todos os corpos desaparecidos, avançando lentamente pelo interior do naufrágio, que jazia no fundo do mar. Autoridades de proteção civil disseram acreditar que o navio foi atingido por um tornado sobre a água, conhecido como tromba d’água, e afundou rapidamente.

Os investigadores do Ministério Público de Termini Imerese disseram que realizarão uma entrevista coletiva no próximo sábado, 24, para revelar as primeiras conclusões de sua investigação criminal, que foi aberta imediatamente após a tragédia, apesar de nenhum suspeito formal ter sido identificado publicamente. A principal questão em que os investigadores se concentram é como um veleiro considerado “inafundável” pelo seu fabricante, o estaleiro italiano Perini Navi, afundou enquanto um veleiro próximo permaneceu praticamente ileso, aponta a AP. / COM AP E WP