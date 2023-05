Harry e Meghan foram perseguidos por fotógrafos e quase sofreram ‘uma catástrofe’, diz porta-voz

O príncipe Harry e a mulher, a ex-atriz Meghan Markle, alegaram nesta quarta-feira, 17, ter sofrido uma perseguição de carros de paparazzi que quase terminou em um grave acidente.

A informação foi divulgada pelo porta-voz do casal, que disse que a mãe de Meghan também estava no automóvel, segundo a emissora britânica BBC

O caso aconteceu na noite de terça-feira, 16, ainda de acordo com o porta-voz, quando os três voltavam de uma premiação em Nova York, nos Estados Unidos.

Príncipe Harry e sua mulher, a ex-atriz Meghan Markle, em evento no Central Park em 2022: perseguição quase teria terminado em tragédia, segundo assessor Foto: Caitlin Ochs/Reuters

“Esta perseguição implacável, que durou duas horas, resultou em colisões envolvendo outros motoristas na estrada, pedestres e dois policias de Nova York”, declarou o porta-voz.

A polícia de Nova York não havia se pronunciado sobre o caso.

Morte da princesa Diana, mãe de Harry

A mãe de Harry, a princesa Diana, morreu em um acidente de carro após uma perseguição de paparazzi em 31 de agosto de 1997.

Manchete em todo o mundo, tão triste quanto inesperado, o acidente de automóvel que matou a princesa Diana entrou para história como um dos eventos mais marcantes da década de 1990.

Na ocasião, o motorista do Mercedes-Benz onde a princesa de Gales viajava com seu namorado Dodi Fayed e um guarda-costas perdeu o controle da direção do automóvel que se chocou contra um dos pilares de concreto do túnel d’Alma, em Paris.

O carro estava em alta velocidade às 4h da madrugada de domingo em Paris, meia-noite de sábado no Brasil, tentando despistar um grupo de fotógrafos em motocicletas que tentavam fotografar o casal.