‘Hasta la vista, baby!’, Boris Johnson participa de última sabatina como premiê britânico

LONDRES - Boris Johnson se despediu nesta quarta-feira, 20, das sessões de perguntas e respostas ao primeiro-ministro no Parlamento do Reino Unido enviando um “Hasta la vista, baby!” para os demais parlamentares. Em meio a risadas e aplausos de seus colegas do Partido Conservador e vaias da oposição Trabalhista, Johnson defendeu seu governo e sua atuação enquanto premiê.

“Missão amplamente cumprida”, assegurou o primeiro-ministro, de 58 anos, fazendo um balanço dos seus três anos de mandato. Johnson exaltou o fato de ter conseguido tirar o Reino Unido da União Europeia, superar a pandemia de covid-19 e apoiar a Ucrânia contra a invasão da Rússia.

Ele afirmou que passará as próximas semanas “fazendo o que acredita que os cidadãos esperam que ele faça: avançar nas questões para as quais fomos eleitos em 2019″.

Membros do Parlamento britânico aplaudem o primeiro-ministro Boris Johnson ao final de sua última sessão semanal de perguntas ao primeiro-ministro (PMQs) na Câmara dos Comuns, em Londres Foto: Parlamento do Reino Unido/AFP

“Estes últimos anos foram o maior privilégio da minha vida”, acrescentou. Concluiu dizendo: “Hasta la vista, baby!”, em espanhol, sob os aplausos de sua bancada, repetindo a famosa frase pronunciada por Arnold Schwarzenegger no filme “O Exterminador do Futuro 2″.

O premiê anunciou sua renúncia em 7 de julho, depois de perder o apoio de seu partido em um contexto de múltiplos escândalos que pesaram em sua popularidade. O sucessor de Johnson será anunciado em 5 de setembro, após um recesso parlamentar que começa nesta sexta-feira, 22.

O líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, questionou Johnson sobre a campanha em andamento dentro de seu partido para substituí-lo como líder e inquilino de Downing Street, incluindo o cancelamento de um debate televisionado entre os candidatos na última terça-feira.

“Bom, não acompanho a questão com atenção especial”, brincou Johnson, entre as risadas dos deputados. Mas aproveitou para dar “um conselho” a quem for suceder-lhe como primeiro-ministro: “Fique perto dos americanos, apoie os ucranianos, lute pela liberdade e pela democracia em todos os lugares; reduza impostos e desregulamente onde puder para tornar este país o melhor lugar para morar e investir”.

Disputa pelo cargo de Johnson

Os deputados conservadores votaram pela quinta e última vez nesta quarta-feira, 20, para designar os dois candidatos finalistas para sua sucessão. Em seguida, os quase 200.000 membros do Partido Conservador britânico votarão entre eles. Restam dois candidatos na disputa: o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak e a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss. A candidata Penny Mordaunt foi eliminada nesta quarta.

Sunak já havia praticamente garantido seu lugar na votação final desde as primeiras disputas. Embora Truss tenha ficado em terceiro lugar em todos os votos anterior, as casas de apostas já diziam que ela era a favorita para vencer o concurso porque está ganhando força.

A campanha amarga expôs profundas divisões no Partido Conservador no final do reinado de três anos manchado de escândalos de Johnson. Os opositores classificaram Sunak como “socialista” por aumentar os impostos em resposta aos danos econômicos causados pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. Sunak respondeu que seus rivais estão vendendo “contos de fadas” econômicos.

Os candidatos estão todos tentando se distanciar de Johnson, cujo mandato começou corajosamente em 2019 com a promessa de “fazer o Brexit” e uma vitória eleitoral retumbante, mas agora está terminando em desgraça.

Ele se apegou ao cargo durante meses de escândalos sobre suas finanças e seu julgamento, recusando-se a renunciar quando foi multado pela polícia por festas do governo que violaram as regras de bloqueio da covid-19. Ele finalmente renunciou depois que um escândalo a mais – nomear um político acusado de má conduta sexual – levou a uma renúncia em massa de seus ministros.

Apesar de permanecer como primeiro-ministro, ele praticamente desapareceu de cena, mesmo quando o Reino Unido enfrenta uma crise de custo de vida e descontentamento trabalhista com a inflação atingindo 9,4%, a maior em 40 anos.

Johnson não participou de nenhuma reunião de emergência do governo sobre a onda de calor que trouxe temperaturas de 40 ºC para o país nesta semana. Na semana passada, ele deu uma volta em um caça Typhoon da Royal Air Force, com imagens no estilo “Top Gun” divulgadas por seu escritório, depois deu uma festa de fim de semana em Chequers, a casa de campo que acompanha o cargo do primeiro-ministro.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, que representa o Partido Trabalhista de oposição, acusou Johnson de querer “se tornar Tom Cruise” e pediu que ele renunciasse imediatamente. “Precisamos de um primeiro-ministro em tempo integral cuidando de nosso país, em vez de alguém que está desistindo”, disse Khan./AFP e AP