‘Havia terroristas lá dentro’: Um israelense conta como os militantes invadiram o seu Kibutz

THE NEW YORK TIMES - Quando os foguetes da Faixa de Gaza começaram a sobrevoar o seu Kibutz no sul de Israel na madrugada de sábado, 7, Amir Tibon não ficou muito alarmado.

Tibon e os seus vizinhos do Kibutz Nahal Oz, que fica a poucas centenas de metros da fronteira entre Israel e a Faixa de Gaza, habituaram-se aos frequentes disparos de foguetes dos militantes de Gaza. Há abrigos antibombas em todas as casas e os habitantes estão habituados a correr para eles de tempos em tempos.

Mas pouco depois de Tibon, de 35 anos, ter se abrigado no sábado com a mulher e as duas filhas pequenas, percebeu que havia algo de muito diferente neste ataque.

Helicóptero israelense sobrevoa a fronteira com a Faixa de Gaza Foto: Atef Safadi / EFE

O som de tiros

Depois veio uma constatação mórbida.

”Havia terroristas dentro do kibutz, no nosso bairro e a certa altura à nossa janela”, recordou Tibon em uma entrevista por telefone, no domingo de manhã. “Podíamos ouvi-los falar. Ouvimos eles correr. Ouvíamos disparar as suas armas contra a nossa casa, contra as nossas janelas”.

Os militantes palestinos tinham de alguma forma atravessado a fronteira para Israel e invadido a aldeia.

No grupo de WhatsApp da aldeia, os vizinhos enviavam mensagens frenéticas. As pessoas diziam: “Estão em minha casa, estão tentando entrar na sala de segurança!””, recorda Tibon, um importante jornalista do Haaretz, um jornal de esquerda.

Soldados israelenses patrulham a fronteira do país com a Faixa de Gaza nesta segunda-feira, 9 Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Mensagens de colegas repórteres revelaram notícias ainda mais aterradoras. Diziam que o Hamas, um grupo militante que controla Gaza, tinha se infiltrado em várias cidades israelenses na fronteira e que o exército israelense demoraria algum tempo a chegar à aldeia.

Foi então que surgiu um improvável vislumbre de esperança.

Os pais de Tibon, que vivem em Tel Aviv, enviaram uma mensagem para dizer que estavam a caminho para resgatar a família.

Vestido como civil e armado apenas com a sua pistola, o pai de Tibon, Noam, tinha persuadido um grupo de comandos israelenses a deixá-lo se juntar a eles na tentativa de recuperar o controle do Kibutz Nahal Oz.

No início da tarde, o jovem Tibon ouviu novos disparos. Os soldados israelenses entraram na aldeia, acompanhados pelo seu pai, e começaram a obrigar os palestinos a sair.

Uma hora depois, houve um estrondo na parede do abrigo antiaéreo, disse Tibon.

”E ouvimos o meu pai dizer: ‘Estou aqui’.”