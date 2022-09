Herdeira da Basf nega que rejeitará fortuna e diz que intenção é redistribuir valor em impostos

Marlene Engelhorn, herdeira da multinacional química Basf, negou que esteja abrindo mão da fortuna que receberá, como foi noticiado no mundo todo há algumas semanas. Em entrevista ao jornal catalão ARA, da Espanha, ela afirmou que sua intenção é redistribuir pelo menos 90% da fortuna por meio de impostos. A austríaca também desmentiu que a herança seja na casa dos bilhões de euros.

“Vou herdar uma soma de dois dígitos em milhões de euros e não a rejeito. Quero poder redistribuir pelo menos 90%, de preferência por meio de impostos. Caso contrário, encontrarei meu próprio caminho“, explicou ela ao jornal no dia 14 de agosto.

Ela conta que se espantou quando viu seu nome em manchetes por veículos de toda a Europa e precisou usar o Google Tradutor para entender o que falavam. A maioria a chamava de “a herdeira que rejeitava uma herança de 4 bilhões de euros (R$ 20 bilhões)”, no entanto, nem o valor e nem a versão de que estaria “rejeitando” é verdadeira, disse.

Engelhorn é descendente de Friedrich Engelhorn, o industrial alemão que fundou a multinacional química Basf. A herança virá de sua avó Traudl Engelhorn, que aparece junto com a família em 687º na lista da Forbes com um patrimônio de US$ 4,2 bilhões (cerca de R$ 21,8 bilhões). Um valor que ela chamou de enorme. “Eu seria uma bilionária. Eu sabia que era rica, mas depois fiquei com raiva e não entendi o porquê. Eu queria falar sobre isso e ao mesmo tempo estava me escondendo. Eu não queria aquele dinheiro, não me parecia justo”.

A austríaca é uma ativista para que ricos paguem impostos mais altos. Ao saber da herança que receberia, Engelhorn enviou uma carta aberta junto com outros ativistas que defendem a taxação de grandes fortunas. Do ato nasceu o movimento Taxmenow, que busca uma tributação mais alta para milionários e bilionários.

“Os ricos costumam justificar que já têm fundações beneficentes, mas quem teriam que pagar são os estados. Não precisamos esperar que um rico venha fazer uma doação, isso não pode substituir o gasto público ou uma redistribuição verdadeiramente democrática”, disse.