Hezbollah intensifica ataques a instalações militares na fronteira com Israel

O grupo radical xiita Hezbollah, que tem base no Líbano, intensificou nesta segunda-feira, 29, seus ataques ao norte de Israel, a maioria com lançamentos de mísseis, incluindo vários com projéteis de alto calibre do tipo Burkan.

Pelo menos quatro dos ataques foram lançamentos de mísseis Burkan, três dos quais tiveram como alvo postos militares das Forças de Defesa de Israel (FDI) e um quarto contra um grupo de militares, afirmou o movimento libanês em uma série de comunicados. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunciou no final do ano passado a inclusão desses projéteis em seu arsenal operacional e afirmou que eles têm a capacidade de carregar ogivas de até meia tonelada, o que os torna uma de suas armas mais poderosas usadas durante os confrontos atuais.

Veículos blindados israelenses são posicionados em um local não revelado no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, em 9 de outubro de 2023. Foto: JALAA MAREY / AFP

O Hezbollah também reivindicou hoje a autoria de dois ataques com projéteis Falaq, de fabricação iraniana.

Na sexta-feira passada, o grupo usou foguetes Falaq-1 pela primeira vez desde o início do fogo cruzado com Israel no dia 8 de outubro, confirmou na ocasião a televisão libanesa Al Manar, que atua como porta-voz do Hezbollah.

Os projéteis de 240 mm têm um alcance de até 10 quilômetros e ogivas de 50 quilos cada, de acordo com um infográfico divulgado por Al Manar.

Sheik Naim Kassem, vice-líder do Hezbollah, fala durante um memorial de um combatente do Hezbollah morto no sul do Líbano por um ataque aéreo israelense, em Beirute, Líbano, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. Foto: Hussein Malla / AP

Já as FDI anunciaram ataques aéreos contra duas instalações militares do Hezbollah, nas quais “foram identificados vários terroristas”, em resposta a uma série de lançamentos de projéteis a partir do território libanês.

Os confrontos na fronteira são os piores desde a guerra entre as duas partes em 2006 e aumentaram os temores de que o Líbano possa se tornar uma segunda frente no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. /EFE